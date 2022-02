Hvis du har set 'Squid Game' på Netflix, er du langt fra den eneste.

Serien slog alle rekorder på streamingtjenesten, og sammen med filmen 'Parasite', som vandt en Oscar for bedste film i 2020, har de torpederet den sydkoreanske film- og seriebranche ind på verdensscenen.

Og her lader det til, at de har tænkt sig at bide sig fast.

Nu er der nemlig endnu en sydkoreansk serie, som viser sig at være voldsom populær.

Det er zombie-serien 'All Of Us Are Dead', som i hele 25 lande topper Netflix' liste over streamningtjenestens mest sete serier lige nu. Blandt andet i USA.

Dermed er Sydkorea også det første ikke-engelsksprogede land, som får to serier på Netflix' top ti over serier i USA.

I Danmark er serien kravlet op på en fjerdeplads.

Serien er baseret på det, der kaldes en webtoon, som er en form for online tegneserie, og ligesom med 'Squid Game' er der masser af blod og død.

Skaberen af 'Squid Game', Hwang Dong-hyuk, har da også allerede bedyret, at der kommer en sæson to, så der er intet, der tyder på, at det buldrende sydkoreanske serietog har tænkt sig at sætte farten ned lige foreløbigt.

»Der har været så meget pres, så meget efterspørgsel og så meget kærlighed til en sæson to. Jeg føler nærmest ikke, at vi har haft et valg. Så der kommer helt sikkert en sæson to,« har han forklaret.