Johannes Langkilde og Katrine Muffs stemmer er endnu ikke blevet rustne, og inden længe er de klar til endnu en omgang 'Fællessang'.

Således planlægger DR at holde en stor sangfest i Frederikberg Have til september.

Arrangementet er et samarbejde mellem DR, ALSANG og Frederiksberg Kommune og vil foregå 4. september.

Her vil kor, endnu ukendte artister og de to værter synge med danskerne klokken 20, og det hele vil blive sendt live på DR, som det seneste år har haft stort succes med at byde danskerne op til sang i både 'Fællessang' og 'Morgensang'.

Katrine Muff og Johannes Langkilde overtog i januar 'Fællessang' fra Mads Steffensen og Philip Faber.

4. september vil der være mulighed for fysisk fremmøde – dog kun for et begrænset antal i henhold til retningslinjerne.

Dem, der savner at synge foran deres tv, behøver dog ikke vente til efteråret. Allerede i anledning af Sankt Hans spiller man på DR op til sang i en ekstra 'Fællessang'-udsendelse.

Også her vil Johannes Langkilde og Katrine Muff synge for, og de planlægger at gøre det fra Ærø, Samsø, Helsingør og Silkeborg.

Programmet bliver sendt i to dele. Første del fra 19.30 til 20.30 på DR1. Anden del bliver sendt på DR2 fra 21.45 til 22.30.