Efter tre måneder forhold er det slut for realityparret.

Sommeren stod i kærlighedens tegn for ‘Robinson Ekspeditionen’-deltageren Tobias Friberg og ‘Besat af Bad Boys’-baben Amalie Christiansen. Her mødte parret hinanden på Tinder og kaldte sig hurtigt for kærester.

»Tobias og jeg matchede på Tinder, hvor han skrev til mig med det samme. Vi mødtes nogle dage efter og faldt for hinanden med det samme,« fortalte en nyforelsket Amalie dengang til Realityportalen.

Begge realitystjerner fik slået benene væk under sig af kærlighed, men her få måneder senere er de begge tilbage på singlemarkedet, efter forholdet endegyldigt er gået i stykker. Det bekræfter både Amalie og Tobias over for Realityportalen.

»Vores forhold gik til sidst mere ud på druk end kærlighed. Ingen af os kunne holde til det. Man skal føle sig tryg sammen med sin kæreste og ikke bare bruge hinanden som drukvenner. Jeg elsker Amalie højt, og jeg tror også, hun gør det med mig, men vi har prøvet at finde en løsning og få styr på forholdet; det lykkedes desværre bare ikke,« siger Tobias.

»Tobias og jeg er gået fra hinanden, da vi efter min mening vil vidt forskellige ting med vores liv. Vi har begge to nogle ting hver især, som vi skal arbejde med, men det har ikke været muligt at gøre i et forhold sammen,« siger Amalie.

Ikke på talefod

Parret er ikke helt enige, hvem der valgte at sige stop i forholdet. Ifølge Tobias var det en fælles beslutning, men Amalie slår fast, at det var hende, der i første omgang gjorde det forbi.

»Jeg tog beslutningen om, at vi ikke skulle være sammen i første omgang efter nogle forskellige hændelser, hvorefter vi endte med at rode rundt en nat sammen alligevel. Men efterfølgende blev vi uvenner, hvor vi begge to blev afklarede med, at det var helt færdigt mellem os,« siger Amalie.

Hun fortæller, at de to slet ikke taler sammen længere.

»Vores forhold har været meget turbulent fra start til slut – med gode perioder imellem de dårlige. Det skal bare helst være mere godt end dårligt, hvilket jeg ikke føler, at det helt har været, siger Amalie. Vi er gået endeligt fra hinanden i denne uge, og vi er ikke på talefod efter flere uhensigtsmæssige episoder, som jeg ikke har lyst til at udtale mig om,« lyder det fra Amalie.

Hun bekræfter Tobias’ historie om, at forholdet kom til at handle for meget om alkohol. Derfor holder hun også selv en pause fra at drikke nu.

»Jeg kan godt genkende det, som Tobias siger i forhold til, at der var for meget alkohol i forholdet til sidst, når jeg ikke havde min søn. Men det har dog været mere den ene person end den anden, som har været stor tilhænger af alkohol,« siger Amalie og fortsætter:

»Jeg har også besluttet mig for at tage afstand til alkohol efter vores forhold, da jeg virkelig har fået øjnene op for, hvad det kan gøre ved folk, og det faktisk har afskrækket mig fra at skulle drikke.«

Viste kærlighed med ansigtstatovering

At kærligheden med det samme var intens for både Amalie og Tobias har den tidligere ‘Robinson Ekspeditionen’-deltager et bevis på i ansigtet. For halvanden måned siden lagde han sig nemlig under nålen og fik foreviget kærestens navn på huden. Nu skal en del af tatoveringen dog dækkes.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

»Jeg lå i et smertehelvede i fire timer. Min søn, Liam, står øverst. Den får lov at blive, men Amalie bliver dækket til af en rose. Jeg fik den lavet for at vise min kærlighed til hende,« siger Tobias og fortæller, at det var en succes.

»Amalie synes, at tatoveringen er rigtig flot. Hun elskede den, men jeg vil bare ikke rende rundt med hendes navn i hovedet, hvis vi ikke er sammen,« slår han fast.

Amalie fortæller, at hun ikke har noget problem med, at ekskæresten nu går rundt med hendes navn i hovedet, indtil den bliver dækket.

»Jeg har det egentligt helt fint med, at han har tatoveret mit navn på siden af hovedet, selvom vi ikke er sammen. Det var hans eget valg at få den lavet, så jeg tænker, at hvis den generer ham, så får han den nok dækket over på et tidspunkt eller fjernet den.«

Definitivt brud

Der er ikke meget, der tyder på, at de to finder sammen igen i fremtiden.

»Jeg tænker, vi har gjort, hvad vi kan for at fortsætte. Jeg ved godt, jeg selv har været svær at være kærester med. Så jeg tænker, det er slut nu – for good,« siger Tobias, der tirsdag aften hentede sine ting hos Amalie.

Også ‘Besat af Bad Boys’-stjernen regner med, at bruddet er definitivt.

»Ja, det er et endeligt brud. Jeg ønsker selvfølgelig kun Tobias alt det bedste fremover, men vi kommer ikke til at finde sammen som kærester igen. Jeg holder stadig af ham, hvilket jo er klart, eftersom at bruddet er så nyt, men vi er bedre tjent hver for sig, hvis du spørger mig,« siger hun.

Leder ikke efter afløser

Tobias er ikke på jagt efter en ny kæreste med det samme.

»Amalie og jeg har meget til fælles, og jeg holder af hende. Men lige nu har jeg bare brug for afstand. Jeg er åben for nye muligheder, for livet skal jo ikke gå i stå. Amalie har også brug for tryghed, så derfor er min forventning også, at hun får en ny. Det sårer mig, men jeg ønsker kun, at hun er glad – med eller uden mig,« siger Tobias.

»Og lige for at sige det, så har jeg kæmpe respekt for Amalie, for hun har også hjulpet mig mange gange, siger han og uddyber, at det drejer sig om hans tidligere alkoholmisbrug.«

Amalie har dog ingen planer om at finde en ny kæreste med det samme.

»Efter forholdet med Tobias nu er forbi, så vil jeg fokusere hundrede procent på min søn og mig selv. Jeg er ikke på udkig efter en til at overtage hans plads. Det er jeg ikke klar til eller har lyst til, som tingene ser ud. Så nu handler det for mig udelukkende om at finde fodfæste og ro igen,« slår ‘Besat af Bad Boys’-baben fast.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk