Lørdagens Melodi Grand Prix høstede kun to stjerner hos B.T.s anmelder.

»Kombinationen af dåseklap og ukendte mennesker med klappepølser hjemme i stuerne var temmelig uoriginal og undervældende,« skrev Kristian Dam Nygaard.

B.T.s læsere var enige. 35.363 læsere har på bt.dk givet deres bud på, hvor mange stjerner, showet var værd.

Hver fjerde gav kun én stjerne, mens 12 procent ville give to. Kun seks procent af B.T.s læsere kunne svinge sig op på fuld plade og gav seks stjerner for showet.

Værter Tina Müller og Martin Brygmann på scenen ved Dansk Melodi Grand Prix 2021 i DR Byens Studie 5 i København. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2021

Til trods for den fedtede uddeling af stjerner, slutter B.T.s Kristian Dam Nygaard sin anmeldelse med disse ord:

»I det mindste var det bedre end sidste år …!«

Og dét er rigtigt – i hvert fald, hvis man skeler til seertallene.

Lørdag aften lokkede Dansk Melodi Grand Prix hele 1.532.000 danskere til at tænde for DR. Dermed blev musikkonkurrencen det mest sete program overhovedet i uge ni. Det viser tal fra Kantargallup.dk.

Selv ikke TV2’s populære ‘Badehotellet’ kunne tiltrække lige så mange seere, men måtte nøjes med 1.449.000.

Sidste år ved samme tid havde de to programmer byttet om på pladserne. Dengang fik Melodi Grand Prix kun 1.194.000 seere til at bruge en lørdag foran skærmen. Mens 'Badehotellet' overtalte hele 1.406.000 danskere til at tænde for fjernsynet mandag.

Både i år og sidste år er det de samme tre programmer, der kæmpede om danskernes opmærksomhed.

Udover Melodi Grand Prix var det ‘Badehotellet’ og ‘X-factor’, der den første uge i marts fik flest seere til at sætte sig til rette i sofaen.