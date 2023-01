Lyt til artiklen

Efter at det kom frem, at Melodi Grand Prix-deltageren Reiley i oktober har optrådt med sangen 'Breaking My Heart' på en sydkoreansk festival, blev der sået tvivl om, hvorvidt det var et brud på DRs regler - og om han i så fald skulle diskvaliceres.

I DRs retningslinjer for Melodi Grand Prix står nemlig at en sang skal være 'original og ikke have været spillet offentligt eller været tilgængelig på sider som YouTube og Spotify forud for offentliggørelsen'.

Men det på trods har Reiley altså fået lov at fortsætte i konkurrencen. Det oplyser programansvarlig for Dansk Melodi Grand Prix i DR, Erik Struve Hansen, i et skriftligt svar til B.T.

Det siger reglerne De originale kompositioner, som vælges til at være med i konkurrencen (musik/tekst/demoindspilning – herefter kaldet ”sangen”) skal kunne have en varighed på maksimalt tre minutter. Sangene må ikke på nogen måde have været fremført, publiceret eller solgt uden DR's udtrykkelige samtykke. Ved fremførelse, publicering og salg forstås, at sangen ikke må: have været spillet på offentlige spillesteder, herunder radio, tv, koncerter, samt

ikke må have været offentligt tilgængelig på netsider (f.eks. Youtube / Soundcloud /Spotify m.fl.), eller

solgt via fysiske eller digitale forretninger. Hvis sangen har været offentliggjort tidligere, skal DR med det samme gøres opmærksom på dette, og DR træffer afgørelse, om sangen kan deltage i konkurrencen. Overholdes ovennævnte ikke, kan DR når som helst vælge at diskvalificere den udvalgte sang, såfremt DR skønner, at sangen overtræder EBU's regelsæt for ESC 2023 eller har opnået en konkurrencemæssig fordel i forhold til de øvrige sange. Kilde: DRs regler for deltagelse i Dansk Melodi Grand Prix 2023

»Artisten overholder EBU’s retningslinjer for eventuel deltagelse i Eurovision. Som det fremgår af DR’s egne retningslinjer er tilfælde som denne en vurderingssag.«

Erik Struve Hansen oplyser, at man på baggrund af de givne omstændigheder omkring den enkelte afspilning af nummeret til en koncert i Sydkorea i oktober, ikke hos DR vurderer, at artisten har »opnået en konkurrencemæssig fordel i forhold til et dansk publikum og deltagelse i DMGP«.

