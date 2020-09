Melissa fra ‘Paradise’ har i flere år været plaget af alvorlige smerter, og en deltagelse i ‘Mit plastikmareridt’ blev hendes redning. Dog er hun ikke blevet afskrækket fra kosmetiske operationer.

34-årige Melissa Nielsen endte med at få taget sine 650-milliliter implantater ud, da hun var med i ‘Mit plastikmareridt’. Det kunne man følge i realityprogrammet, der torsdag havde sæsonpremiere.

Den tidligere ‘Paradise Hotel’-deltager havde i årevis kæmpet med slemme smerter, der var resultatet af nogle bryster, som var alt for store til hendes krop og derfor trykkede på ribben og brystmuskel.

Eksperterne i ‘Mit plastikmareridt’ frygtede, at Melissa ville ende i et morfinmisbrug, så meget smertestillende tog hun hver dag.

Da Melissa forlod klinikken i København, noget mere fladbarmet end da hun ankom, var det hendes plan, at hun senere ville have lavet sine bryster igen – men hvor der kun skulle ganske lidt fylde i barmen.

Men den idé er hun senere gået fra.

»Mine bryster ikke ikke længere vigtige for mig. Det, der er vigtigt, er at være en god mor,« sagde hun tidligere på ugen til Realityportalen.

Melissa er mor til Mynte Sofia og Mason på henholdsvis 3 og 5 år, og familien bor i Herning.

Næste operation

Men Melissa er nu ikke blevet helt afskrækket fra at få lavet noget om på kroppen, og hun har planer om en anden kosmetisk operation, som hun allerede har været til forundersøgelse på.

»Jeg vil gerne have lavet min mave. Det er en operation, jeg kan jeg stå inde for at få foretaget, da der er en grund til det.«

»Jeg har født to børn og har fået kejsersnit, og jeg har en del overflødigt, slapt hud, efter jeg har tabt mig så mange kilo. Det er min store drøm at få det lavet,« forklarer Melissa til Realityportalen.

I begyndelsen af året kunne hun fortælle, at det var lykkes hende at tabe de 61 kilo, som hun gennem to graviditeter havde taget på.

Derfor er det altså med god grund, at hun ønsker sig en hudreduktion af slapt maveskind. Der findes en større og en mindre version af operationen.

Plastikkirurgen vurderede til forundersøgelsen, at Melissa kun har behov for den lille operation.

Melissa har endnu ikke fastsat en dato for, hvornår drømmen skal gå i opfyldelse.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk