Siden Lenny var Melina utro, har det påvirket deres forhold. Nu er ‘Singletown’ hans mulighed for at bevise, at hun kan have tillid til ham.

For 23-årige Melina Buur og 34-årige Lenny Pihl Christensen er der en hel klar grund til, at de har valgt at medvirke i den parforholdsprøve, som det kommende realityprogram ‘Singletown’ er.

I slutningen af 2019 var Lenny utro, og det har fået konsekvenser for hans forhold til Melina, for hun har siden haft svært ved at stole på ham. De to har endda været fra hinanden, men valgte altså at give kærligheden en chance mere.

»Vi har brug for det her, før vi kan slå os helt ned og komme videre. Lige nu er det Melina, jeg vil være sammen med, og det har jeg også sagt til hende.«

»Men hun ved også, at det er Lenny, hun er sammen med. Der kan ske alle mulige dumme ting, og tiderne kan hurtigt skifte. Jeg tager rigtig mange dumme beslutninger,« siger ‘Paradise Hotel’-vinderen til Realityportalen, da optagelserne til ‘Singletown’ netop er begyndt.

Dengang det skete, var det Melina selv, der fandt ud af det. For til at begynde med var det bare et rygte, som hurtigt blev lukket.

Lenny Pihl Christensen i lejligheden hvor han skal bo henover sommeren. Foto: Anthon Unger Vis mere Lenny Pihl Christensen i lejligheden hvor han skal bo henover sommeren. Foto: Anthon Unger

»Men jeg er en god “internet-kriger” og fandt en gammel artikel. En pige havde skrevet i en kommentar, at det var godt, han havde nået at hygge sig i Hjørring. Så besluttede jeg mig for at grave i det. Det besluttede jeg, for ellers ville jeg hele tiden gå og tænke på, hvad der var sket.«

»Så jeg kunne lige så godt rive plasteret af,« siger Melina og gør det klart, at hvis Lenny i forbindelse med ‘Singletown’ eller på et andet tidspunkt kysser med en anden, så er det slut for altid.

»Så skal han ikke engang komme og pakke sine ting. Så skal han bare væk. Han skal ikke kigge på mig eller snakke til mig. For så er det at pisse på folk. Men nu får han en chance for at bevise, at han kan være mig tro,« fortsætter hun.

Psykisk pres

I ‘Singletown’ skal Lenny og Melina i fire uger bo i hver sin lejlighed.

Her bliver de undervejs udsat for forskellige fristelser i form af fester og dates med andre singler. Undervejs kan de vælge at trække sig fra programmet – enten som par eller hver for sig.

»Jeg ved ikke, om jeg kommer til at gå hele vejen. Jeg ved ikke, hvad min psyke kan holde til,« siger Melina om at skulle bo i fire uger uden Lenny og være velvidende om, hvad han bliver udsat for.

Hun lægger ikke skjul på, at hun synes, det er hårdt at være med i programmet, selvom optagelserne kun lige er begyndt. Men på samme måde som Lenny føler, så føler hun også, at det skal til, for at de på den anden side af sommeren kan stå som et stærkere par.

»Jeg håber, at lidt af vores jalousi så er gået væk. Og at jeg kan lade være med at slå Lenny i hovedet hele tiden. For når han er sammen med sine venner, kan de godt ligge og game en hel nat, og så skal jeg jo ikke blive ved med at skrive til ham: “Hallo, kommer du ikke hjem og sover?”. Jeg skal jo bare stole på ham og lade være med at have den tvivl,« siger hun.

Hvordan eksperimentet er forløbet for Lenny og Melina, kan man se til efteråret, hvor ‘Singletown’ vil få premiere på Dplay.

Artiklen blev bragt i samarbejde med realityportalen.dk