Mens dokumentaren 'Tiger King' lige nu tager verden med storm, så er flere af tv-seriens medvirkende knap så begejstrede.

De mener nemlig, de blev lokket med i den vanvittige Netflix-serie på falsk grundlag.

Tre af dem er Bhagavan 'Doc' Antle, Jeff Lowe og Carole Baskin, som hævder, at de ikke anede, at deres interviews ville ende ud i så sensationel en dokumentarserie.

Den voldsomt hypede dokumentar, som lige nu er den mest sete på Netflix, følger USAs 'konger' af landets overraskende mange private tigerreservater.

Joe 'Exotic' Maldonado-Passage fra Netflix-serien 'Tiger King'. Foto: Netflix Vis mere Joe 'Exotic' Maldonado-Passage fra Netflix-serien 'Tiger King'. Foto: Netflix

Hovedpersonen er den både flamboyante og skydegale Joe Exotic fra Oklahoma, der elsker både dynamit og unge mænd, lige så meget som han hader ærkerivalen Carole Baskin, der driver det konkurrerende 'Big Cats Rescue'.

Hun beskyldes i serien for at have slået sin millionær-eksmand ihjel og fodret ham til tigrene, mens Joe Exotic lader sig interviewe i fængslet, hvor han sidder inde for at have bestilt et lejemord på hende.

Og Bhagavan 'Doc' Antle og Jeff Lowe troede egentlig, at hele 'Tiger King' skulle handle om de to rivalers vilde historie. Faktisk troede Bhagavan 'Doc' Antle, at han var blevet interviewet til et helt andet tv-show om sit gode arbejde for bevarelse af vilde dyr i Sumatra, hævder han.

Men i 'Tiger King' medvirker Bhagavan 'Doc' Antle i stedet som indehaveren af både en tigerpark og en sexkult med unge teenage-kærester, mens Jeff Lowe - som selv er glad for både katte og damer og tager en kuffert fyldt med leopardunger med til Las Vegas for at lokke kvinder op på hotelværelset - er skurken, der prøver at franarre Joe Exotic hans livsværk.

Vis dette opslag på Instagram I just had my 60th birthday. I wanted to come hang out with one of my favorite big cats, Apollo here is only five years old and already weighs over 900 pounds and stands 11.5 feet tall on his hind legs. When I asked my partner Moksha what her favorite thing she learned about ligers over the last 20 years of hanging out she said “he’s bilingual as he speaks both lion and tiger” She doesn’t look 40 does she. The world largest cat. Over 900 lbs and 11.5 ft tall. Et opslag delt af Dr. Bhagavan Antle (@docantle) den 25. Mar, 2020 kl. 5.22 PDT

»Det blev ikke nævnt, at jeg medvirkede i en serie om Carole og Joe. Jeg fik måske et dusin spørgsmål om de to ud af flere hundrede andre, og jeg blev ved med at sige, at jeg ikke ønskede at medvirke i en serie om deres rivalisering. Det er ikke noget for mig. Hold mig ude af det,« siger Bhagavan 'Doc' Antle ifølge People til TMX.news.

Også historien om det angivelige harem af unge, smukke dyrepassere klædt i leopardprint, som alle skulle være i et forhold med ham, mener han er stærk overdrevet.

»Jeg er en single-fyr. Min kone døde for 25 år siden - moderen til min søn og datter, mine yngste - og jeg har aldrig været gift siden. Jeg har kærester. Jeg er en singlefyr,« siger han.

»Pigerne, som de viser, er mine medarbejderes koner, som bor i parken. Det er mine børnebørn, mine børnebørns forlovede, det er min søns forlovede. Det er et udvalg af kvinder, der ofrer deres tid for holdet. Halvdelen af holdet er mænd. Ser du nogen mænd i serien? De har klippet dem allesammen ud, så det ser ud, som om der kun er kvinder på stedet.«

Vis dette opslag på Instagram #happyplace #netflix #exotic #tigerking #newking #oklahoma #oklahomazoo #okzoo #zookeeper #zookeeperlife #zoolife #zoo #red #tiger #tigers #wild #wildlife #stopextinction #crazy #onlyinoklahoma Et opslag delt af Oklahoma Zoo (@oklahoma_zoo) den 23. Mar, 2020 kl. 12.12 PDT

Også Jeff Lowe, der har overtaget Joe Exotics tigerpark, er utilfreds med Netflix-serien. Han er nemlig slet ikke den skurk, han fremstilles som, og som synes at både lyve, true og charmere sig til overtagelsen, fortæller han TMX-news.

»De fortæller 10 procent af historien, og fremstillingen af os som nogen, der stjæler parken fra Joe, er virkelig uretfærdig, for vi kom for at hjælpe ham. Vi fik den på fode igen,« siger han.

Slutteligt er der Carole Baskin, som driver 'Big Cats Rescue' hvor hun efter eget udsagn redder store kattedyr fra kummerlige liv i dyreparker som Joe Exotics - mens hun i serien fremstilles som en hykler ved selv at holde dyrene i fangenskab.

Hun mener for det første, at det er helt uhørt, at dokumentaren bruger et helt afsnit på at udrulle hendes eksmands 20 år gamle mystiske forsvindingssag og insinuere, at hun har slået ham ihjel og fodret ham til sine tigre.

På sin hjemmeside fortæller hun desuden, at hun var blevet interviewet til serien i den tro, at den skulle handle udelukkende om dyrerettigheder.

Til det svarer seriens skaberne, at historien udviklede sig foran deres øjne, mens de lavede serien.

»Carol snakkede om sit privatliv, sin barndom, mishandling fra både sin første og anden mand, hendes eksmand Don Lewis' forsvinden. Hun vidste, at det ikke bare var... grundet de ting, hun fortalte om, er det ikke 'Blackfish',« siger instruktør Eric Goode til Los Angeles Time.

Her henviser han til dokumentaren 'Blackfish' fra 2013, der satte fokus på spækhuggernes kummerlige liv i SeaWorld.