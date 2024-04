Filminstruktør Quentin Tarantino dropper sine planer om at lave filmen 'The Movie Critic'.

Det skulle ellers have været Pulp Fiction-skaberens 10. og sidste film, inden han går på pension, men nu har han tilsyneladende skiftet mening.

Det skriver amerikanske Deadline på baggrund af anonyme kilder, som oplyser, at Tarantino i stedet vil finde et nyt projekt at kaste sig over som sit afsluttende – det er uvist hvilket.

Instruktøren var ellers nået et stykke vej med forberedelserne til filmen og havde blandt andet valgt Brad Pitt til at spille en hovedrolle i filmen.

Samtidig havde filmkommissionen i den amerikanske delstat Californien, hvori filmen skulle optages, givet et tilskud på 20 millioner dollar til det nu tilsyneladende sløjfede projekt, skriver Variety.

Tarantino har tidligere udtalt, at 'The Movie Critic' skulle finde sted i 1970ernes Californien og handle om en filmkritiker, som skrev anmeldelser til et pornoblad.

Inden han angiveligt droppede planerne om at lave filmen, skal instruktøren have omskrevet manuskriptet til den, hvilket har forårsaget, at produktionen blev udskudt.

Nu er den tilsyneladende helt droppet.

Det er ikke første gang, at Tarantino skifter holdning til projekter i støbeskeen; instruktøren har i de senere år haft flere ideer oppe og vende, som aldrig blev til noget.

For eksempel sagde han til mediet Consequence of Sound i 2019, at han 'bevægede sig væk' fra at lave en 'Star Trek'-film, som ellers havde været på tale. Og Variety skrev i 2022, at instruktøren havde meldt planer ud om en tv-serie på otte afsnit, der skulle komme i 2023 – men den blev heller aldrig til noget.

Det er således uklart, hvad der skal blive den sidste film for Tarantino, som før har meldt ud, at han vil stoppe med at instruere spillefilm efter den 10. i rækken.

Føler den 61-årige instruktør et vist pres for at præstere, er det forståeligt, for han har et imponerende bagkatalog: Foruden 1990'ernes ikoniske Pulp Fiction med John Travolta og Samuel L. Jackson i hovedrollerne, har Tarantino skrevet og instrueret film som Kill Bill vol. 1 og 2, Resevoir Dogs, Django Unchained og Inglorious Basterds.

'The Movie Critic' ville markere den tredje Tarantino-film med Pitt i en hovedrolle. Skuespilleren har før spillet med i 'Inglorious Basterds' og Tarantinos seneste film, 'Once Upon a Time in Hollywood' fra 2019.