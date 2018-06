Det er 17 år siden, den første Blondinens Hævn - også kendt under originaltitlen Legally Blonde - ramte biograflærredet. Og nu går rygterne på, at Reese Witherspoon forhandler om at hoppe i den lyserøde spadseredragt endnu engang for igen at spille Elle Woods i Blondinens Hævn 3.

Ifølge Deadline.com har mediekoncernen Metro-Goldwyn-Mayer samlet store dele af det oprindelige hold, blandt andet manuskriptforfatterne Kirsten Smith og Karen McCullah, der også skrev den første film. Til gengæld er det endnu åbent, hvem der skal instruere.

Den første film Blondinens Hævn havde premiere i 2001 og fik en 2'er i 2003. Den handler om den blonde, søde jurist Elle Woods, der søger ind på jurastudiet, efter at hendes kæreste dropper hende, fordi hun er for blond. Her tager hun fusen på alle og beviser, at man ikke altid skal skue hunden på hårene, og at en sød blondine også kan være en benhård karrierekvinde.

Og det er et budskab, der har begejstret masserne. Derfor har Reese Witherspoon ofte måttet svare på, om hun ikke snart hopper i det lyserøde tøj igen.

»Jeg synes, det kunne være fedt. Jeg tror, vi er klar til at se, hvad Elle går og laver i dag. Flere manuskriptforfattere er gennem årene kommet med ideer til det,« sagde hun i 2015 i tv-programmet Fashionably Late with Rachel Zoe.

»Jeg tror faktisk, lige nu er et godt tidspunkt, fordi vi taler om kvinder i politik og hvor vigtigt det er at få flere af dem. Og jeg synes, det kunne være ret fedt, hvis hun var blevet højesteretsdommer eller stiller op til præsidentvalget.«

Foruden de to originale Blondinens Hævn-film kom der i 2009 en spin-off, Blondinernes Hævn, om Elle Woods' tvillinge-kusiner. I 2007 blev den originale historie sat op på Broadway i teaterstykket Legally Blonde: The Musical.