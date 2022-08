Lyt til artiklen

En af verdens største biografkæder, Cineworld, er i så stor krise, at den forbereder sig på indgive en konkursbegæring.

Det beretter det amerikanske medie Washington Street Journal ifølge Reuters.

Den store kæde, der opererer i ti forskellige lande, har haft problemer siden corona-nedlukningerne ramte verden.

Allerede i 2020 kæmpede kæden for at overleve. Ifølge Reuters har mange biografkæder oplevet et fald i gæster efter corona, da folk er blevet vant til at streame film hjemme.

Cineworld. Foto: JUSTIN TALLIS Vis mere Cineworld. Foto: JUSTIN TALLIS

Cineworld Group, der er verden andenstørste biografkæde, har ikke ønsket at kommentere det amerikanske medies oplysninger om en mulig konkurs.

»Vi har ikke yderligere at oplyse ud over det, vi oplyste onsdag,« har en talsperson for firmaet udtalt til Reuters.

Onsdag oplyste kæden, at man oplevede problemer, da der var en mangel på de gode og dyre film, hvilket kunne ramme billetindtægterne. Og det kunne føre til, at kæden ville få problemer med at skære ned på sin gæld, hvilket kunne ramme aktionærernes interesser.

Cineworld har biografiaktivitet i blandt andet Storbritannien og USA. I 2021 have kæden 95 millioner biografgæster, hvilket var 75 procent flere end i 2020, men en del færre end de 275 millioner, som kæden havde før coronapandemien.

Selskabet havde ellers håbet, at storfilm som den seneste James Bond-film og Top Gun ville bringe økonomien på fode igen.

Men selvom hitfilmene også fik gæsterne tilbage i salene, så var antallet af gæster alligevel lavere end forventet.

Ifølge BBC har kæden en gæld på 44 milliarder kroner.

Afsløringen af kædens dårlige økonomi fik aktierne til at dykke med 40 procent, skriver Reuters.