Nedturen fortsætter angiveligt for Jeremy Clarkson.

Den 62-årige engelske tv-vært røg før jul ud i en kæmpe shitstorm, efter at have skrevet en hadefuld klumme om Meghan Markle.

Han har så sent som mandag udsendt en ny undskyldning på Instagram, men nu skriver det amerikanske brancheblad for underholdningsindustrien, Variety, at Amazon Prime Video sandsynligvis vil droppe al fremtidig samarbejde med Jeremy Clarkson.

»Kilder fortæller til Variety, at streamingtjenesten ikke vil arbejde sammen med Clarkson ud over de sæsoner af 'The Grand Tour' og 'Clarkson's Farm', der er allerede er blevet bestilt,« skriver mediet og tilføjer, at det altså betyder, at man ikke skal forvente at se tv-værten på Prime Video efter 2024.

Jeremy Clarkson (Tv.) med sine to medværter på 'The Grand Tour', Richard Hammond og James May. Foto: Evan Agostini Vis mere Jeremy Clarkson (Tv.) med sine to medværter på 'The Grand Tour', Richard Hammond og James May. Foto: Evan Agostini

Prime Video har ikke ønsket at kommentere Varietys historie.

I sit nye Instagram-opslag skriver Jeremy Clarkson blandt andet Amazon var 'rødglødende', da skandalen rullede i december, og at han derfor skrev til alle samarbejdspartnere, at han var ked af det.

Du kan læse et længere uddrag af Jeremy Clarksons undskyldnings-opslag HER.

