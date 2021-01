Der var nok mange, der var utroligt ærgerlige, da James Bond-filmen 'No time to die' i oktober blev skubbet yderligere et halvt år til april i 2021.

Men nu må fans af serien måske væbne sig med endnu mere tålmodighed. Det anerkendte medie Deadline skriver nemlig, at filmen står til at blive udskudt nok engang, så den først udkommer engang i efteråret. Den historie har flere andre medier, som Screenrant og The Independent, også samlet op.

Udskydelsen vil betyde, at filmen først udkommer halvandet år efter den oprindelige dato, som lå i foråret 2020.

Årsagen er coronapandemien, der fortsat raserer verden over, og MGM og Universal Pictures, der står for produktionen og udgivelsen af James Bond-serien, tror angiveligt ikke længere på, at situationen kan nå at normalisere sig så meget, at filmen kan indbringe den forventede omsætning.

Den næste film i rækken udskydes formentlig igen. Foto: JOERG CARSTENSEN Vis mere Den næste film i rækken udskydes formentlig igen. Foto: JOERG CARSTENSEN

Det oplyses i mediet, at det især er situationen i henholdsvis USA og England, der vækker bekymring. De to lande betragtes som to af de største markeder for serien, og her er biografer underlagt restriktioner eller skal holde helt lukket.

MGM og Universal Pictures har endnu ikke kommenteret på rygterne, som for alvor er blomstret op den seneste tid.

Først var det den hollandske avis BN DeStem, der rapporterede, at Carlo Lambregts, der ejer en biograf i Holland, var blevet underrettet om, at filmen ville blive udskudt. Deadline skriver videre, at sponserende partnere også har fået beskeden.

MGM og Universal Pictures har valgt ikke at følge den stigende tendens om at udgive film på streamingtjenester i stedet for i biografer, da serien som regel indbringer utroligt mange penge ved udgivelse i biografer. Skyfall er ifølge Forbes den film, der har indbragt mest, med en omsætning i biograferne på mere end 1,8 milliarder kroner.

'No time to die' bliver den sidste 'James Bond'-film med Daniel Craig i rollen som Agent 007. Hans efterfølger er endnu ikke blevet offentliggjort.

I Danmark er det SF Studios, der står for lanceringen af filmen, og her fortæller Frederik Juul, der er Head of theatrical distribution, at de ikke har hørt noget nyt:

»Vi har ikke hørt noget. Så foreløbigt arbejder vi videre med lanceringen til april.«