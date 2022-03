Er det definitivt slut med 'Badehotellet'?

Når TV 2 mandag aften sender sidste afsnit i den aktuelle sæson ni, er det ifølge filmmagasinet EKKOs kilder slut for altid.

TV 2's fiktionschef Katrine Vogelsang vil over for EKKO hverken be- eller afkræfte nyheden, mens Stig Thorsboe, der har skabt 'Badehotellet' sammen med sin hustru Hanna Lundblad, tilføjer, at han 'højt og helligt har lovet TV 2 at holde kaje, ind til tv-stationen melder noget ud på mandag'.

Katrine Vogelsang giver samme svar til B.T., ligesom Stig Thorsboe i en mail skriver:

'Om EKKOs forudsigelse står til troende eller ej, må du vente med at læse på TV2.dk mandag morgen'.

Fabian Wullenweber, der er instruktør på 'Badehotellet', skriver også blot kort i en mail:

'Tak for mail - jeg kan sige så meget, at der kommer en udmelding på mandag den 7. marts kl. 8.00.

Om TV 2 vitterligt trækker stikket på deres hitserie, der siden premieren i 2013 konstant har været det mest sete tv i vintermånederne, står altså de næste par døgn hen i det uvisse.

På EKKOS Facebook-side er 'Badehotellet'-fans dog i oprør.

»Nej, I mener da ikke, at det er slut. Det magter jeg ikke. Der er så meget oplagt til en 10. sæson, og jeg har godt bud på, hvad det skal handle om. Den kan ikke slutte sådan,« skriver en Camilla Bransholm.

»Der må helt klart en 10'er med. Man kan ikke bare stoppe ved ni. Det giver ingen mening. Bare se at komme i gang,« skriver en Berit Ring.

»Hvis det passer, har jeg aldrig set en så dårlig slutning på en serie. Det er en af mine yndlingsserier. Men den har jo ikke en ordentlig afslutning,« skriver en Eliza Rasmussen.

»Underlig måde at stoppe den dejlige serie på. Vi skal da have en ordentlig afslutning blandt andet med Amanda og Uwe,« skriver en Martin Kjærsgaard Vejling.

»Vi opsiger vores TV 2 Play og samtlige TV 2 kanaler i vores tv-pakker, hvis I ikke straks går i gang med en 10. sæson og med mindst 10 afsnit,« skriver en Michael Gylden Houmann og sådan fortsætter det ned i kommentarsporet.