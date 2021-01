På et medarbejdermøde fredag er det blevet vendt blandt medarbejderne på TV 2, hvilke krav man ønsker at stille til ledelsen, efter man valgte at droppe en dokumentar om MeToo og sexisme.

Det viser en intern mail, som B.T. har fået indsigt i.

På mødet har man besluttet, at der til dels skal indkaldes til et stormøde, hvor man kan spørge ledelsen til beslutningen, og derudover kræver medarbejderne på TV 2, at de, der har været i gang med dokumentaren, kan fortsætte udenfor tv-stationens regi.

Mødet kommer efter, at ledelsen valgte at sætte en stopper for dokumentaren, fordi man mente, at den kom til at handle for meget om TV 2.

Mailen fra medarbejderforeningen hos TV 2: På et digitalt stormøde her til eftermiddag har medarbejderforeningen 'DJ på TV 2' besluttet følgende efter TV 2s ledelse har stoppet arbejdet med Dokumentaren om sexisme og seksuelle krænkelser på TV 2: Medarbejderne ønsker i nærmeste fremtid at møde repræsentanter fra TV 2s Nyhedsledelse og Direktion til et stormøde. Det vil give medarbejderne mulighed for at få et nærmere indblik i overvejelserne om at stoppe projektet. Samtidig vil det give medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål til ledelsens beslutning.

Endvidere kræver medarbejdermødet, at i det omfang det overhovedet er juridisk muligt, skal tilrettelæggerne bag dokumentaren have mulighed for at arbejde videre med deres research og materiale enten på eller uden for TV 2, så historien kan blive offentliggjort. Denne offentliggørelse skal TV 2s ledelse arbejde på kommer til at ske.

Argumentet lød, at man ikke kunne behandle emnet objektivt.

TV 2s nyhedsdirektør, Jakob Kwon, udtalte torsdag til B.T.:

»Det er ikke troværdigt, at TV 2 undersøger TV 2,« sagde han og tilføjede:

»Vi vil risikere at blive beskyldt for enten at være for hårde eller for skånsomme i vores afdækning. Det er heller ikke troværdigt, at kollegaer skal interviewe kollegaer.«

Noget kunne dog tyde på, at en del af medarbejderne ikke er enige i den vurdering. De mener tværtimod, at deres redaktionelle frihed er blevet krænket ved, at man har droppet dokumentaren.

Således har 150 ansatte skrevet under på et klagebrev, der torsdag blev sendt til ledelsen. I den forbindelse fortalte tv-vært og journalist Karen-Helene Hjorth, som er medunderskriver, til B.T.:

»Jeg forstår ikke, hvorfor denne beslutning er truffet, og jeg forstår ikke argumentationen. Det er grundlæggende det, der giver mig ondt i maven, og får mig til at skrive under.«

»Jeg forstår ikke, hvorfor man går så vidt og trækker stikket på noget, der har været i gang så længe. Det giver os et kæmpe hak i troværdigheden – både over for de kilder, der har valgt at stå frem, og dem, der beskæftiger sig med problematikken.«

Nyhedsdirektør Jakob Kwon siger, at han altid er klar på et møde, hvis der er nogen medarbejdere, der ønsker det, men at nu skal sagen lige lande.

»Jeg tænker, at vi næste uge skal have en intern drøftelse, om de her ting, og så må vi se på det,« lyder det fra ham med henvisning til medarbejderforeningens krav.

B.T. arbejder på en kommentar fra fællestidllidsmand for TV 2 Lennart Sten.