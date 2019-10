Mikkel Kessler og Michael Maze har sagt ja til at være med i 'Vild med dans', så de kan dyste mod hinanden.

Hvordan går det så imellem de to kamphaner?

Efter fjerde danseshow er de stadig begge med i konkurrencen, men Michael Maze vil gerne give favoritrollen til Mikkel Kessler.

»Jeg synes, at jeg lagde godt ud, og så går det stille og roligt ned af bakke i forhold til 'hitman'. Han er kommet godt efter det,« lyder det fra Maze.

»Ej, jeg synes det er super fedt, at vi er sammen om det her. Vi hygger,« tilføjer han, men vurderer altså, at formen ser bedst ud for Kessler.

»Han underspiller altid sin rolle,« afbryder Kessler.

»Hold nu op. Jeg ved, at han gerne vil vinde. Det vil jeg også, og jeg nakker ham på et tidspunkt,« griner han.

Dommerne lagde i fjerde 'Vild med dans'-show vægt på, at Mikkel Kessler efterhånden er ved at have smidt sin 'boksekrop' fra sig. Det har han det fint med.

»Nu har jeg jo ikke bokset i seks år, så det burde også være på tide. Ej, jeg har jo været vant til at bøje mig. Nu skal man åbne sig i alt, hvad man laver. Det er selvfølgelig svært.«

Mikkel Kessler og hans dansepartner Mille Funk fik i fredagens 'Vild med dans' 17 point af dommerne for deres rumba.

Michael Maze måtte til gengæld nøjes med 13 point for sin samba sammen med dansepartner Mie Moltke.

Se Mikkel Kessler og Michael Maze hygge sig i 'Vild med dans'-studiet i videoen øverst.