Anders Matthesen bliver ved med af slå rekorder med sit Ternet Ninja-univers.

»Jeg er meget lykkelig over, at filmen har klaret sig SÅ godt. Det havde vi sgu alligevel ikke turde håbe på,« siger komikeren, forfatteren, instruktøren med mere.

Han har netop kunnet konstatere, at 'Ternet Ninja 2' har krydset en stor milepæl i dansk biografhistorie.

Torsdag rundede filmen 900.000 solgte billetter siden premieren for kun få måneder siden – og det er kun anden gang i de seneste 36 år, at dansk film har været så populær. Senest var det såmænd forgængeren 'Ternet Ninja', der gjorde det i 2019.

»Det er virkelig skønt, at folk har optur over vores film, og at alle bare er så glade og positive,« siger Anders Matthesen i en pressemeddelelse.

Tallene vækker også glæde hos distributøren Nordisk Film, der siden 'Ternet Ninja'-filmene kom på lærredet ikke havde set en dansk biograffilm runde 900.000 solgte billetter siden 'Op på fars hat' fra 1985, der nåede op på 953.000 solgte billetter.

»Det er hele fantastisk, at filmen har performet så ekstraordinært. Vi havde en ambition om, at filmen skulle sælge cirka 80 procent af etteren, og på nuværende tidspunkt er vi faktisk helt oppe og ramme 95 procent,« siger Market Director Frederik Honore:

»Det er virkelig usædvanligt for en toer, specielt når man tænker på, at 'Ternet Ninja 2' havde premiere en helt almindelig solrig weekend i august, mens den første film havde premiere i juleferien.«

Drengen Aske og Ternet Ninja i en scene fra film nummer to om makkerparret. Foto: PR-foto Vis mere Drengen Aske og Ternet Ninja i en scene fra film nummer to om makkerparret. Foto: PR-foto

Ifølge Mediawatch nåede 'Ternet Ninja 2' helt præcist op på 900.362 solgte billetter torsdag. Og der er dermed efterhånden ikke langt op til de 947.627 solgte billetter, som den første 'Ternet Ninja'-film nåede op på.

»Det er faktisk utroligt at se, hvor tæt de to film har fulgt hinanden billetsalgsmæssigt, og man kan roligt sige, at det fænomen, som blev indvarslet med premieren på den første film på ingen måde er aftaget,« siger Market Director Frederik Honore fra Nordisk Film.

'Ternet Ninja 2' satte i øvrigt også en vild rekord efter få dage i landets biografer, da den havde den største premiereweekend for en dansk film nogensinde.