Den danske model Mathilde Gøhler afslører, at hun kun fire måneder inde i sit forhold til Remee frygtede, hun led af en vinterdepression.

»Vi troede, jeg havde en vinterdepression, fordi jeg var så træt,« siger den 26-årige model i Kanal 5-programmet Remee & Mathilde.

Det var i samme periode, at det celebre par var på ferie i det drønvarme Dubai. Her havde de også deres første skænderi, fordi de ikke lige nåede morgenmadsbuffeten en dag. Det blev hitmageren Remee tilsyneladende meget stresset over.

Han fortæller til kameraet, at det var klart, at der var et eller andet galt. At kæresten ikke opførte sig som normalt.

Remee, hans kæreste Mathilde Gøhler og deres datter Kenya i 2016. Foto: Martin Sylvest Vis mere Remee, hans kæreste Mathilde Gøhler og deres datter Kenya i 2016. Foto: Martin Sylvest

Men i virkeligheden var det heldigvis ikke en vinterdepression, som Mathilde Gøhler led af. Det var en meget glædelig, men samtidigt overraskende tilstand, hun 'led af'.

»Jeg havde enormt meget sukkertrang. Alle de her symptomer på vinterdepression havde jeg, men det er så også samme symptomer på en graviditet,« griner hun.

Det viste sig, at hun kun fire måneder inde i parrets forhold var gravid. Det bekræftede en graviditetstest, da parret vendte hjem fra ørkenstaten. Men pludseligt stod det nye par med noget af en livsændrende beslutning.

Og det var forståeligt ikke en beslutning, som de tog lige med det samme.

»Det var på alle mulige måder for tidligt og uigennemtænkt,« konstaterer Remee overfor kameraet.

Han fortalte sin smukke kæreste, at han ville støtte hende, lige meget hvad hun besluttede. Hun ville beholde barnet, og det mente han, var den helt rigtige beslutning. Fordi de allerede der følte, at de skulle være sammen hele livet.

I dag er deres lille, skønne pige, Kenya, tre år gammel. Og forældrene deler gladeligt hende med 'offentligheden' i den forstand, at hun bliver eksponeret på begges sociale mediekonti - især Instagram.

