Mathilde betragter ikke sig selv som papmor, men hun har et godt tag på Remees datter Emma, og derfor er hele Remees familie vilde med Mathilde.

Den 45-årige musikproducer Remee Jackman og den 28-årige model Mathilde Gøhler har sammen den 4-årige datter Kenya Veneda Gøhler Jackman, som Mathilde blev gravid med, da forholdet mellem det celebre par var kun fire måneder gammelt. Derudover har Remee også den nu 21-årige datter Emma fra en tidligere affære med veninden Charlotte.

Heldigvis er Mathilde og Emma kommet rigtig godt ud af det med hinanden lige fra starten. Første gang, Mathilde mødte Emma, var Mathilde i starten af 20’erne og altså ikke mere end en syv år ældre end Emma.

»Det har været så vildt at se Emma udvikle sig! Det er jo ikke sådan, at jeg føler, at jeg agerer papmor på den måde, men jeg har måske mere været den der imellem teenagedatter og far,« forklarer Mathilde i den nye afsnit af ‘Remee & Mathilde’ på Dplay.

Herunder kan du se et ældre billede af Remees to døtre, Emma og Kenya:

Herunder kan du se et billede af Mathilde, Remee og parrets fælles datter Kenya:

Remees familie er vilde med Mathilde

Også Remees to søstre, Teresa og Sandra, er meget begejstrede for Mathilde og hendes tag på Remee og datteren Emma.

»Hun ser folk. Det opdagede vi også med Emma, hvordan hun tog Emma ind under sine vinger, da de fandt sammen,« forklarer Teresa i det nye afsnit af ‘Remee & Mathilde’.

»Det har også været svært for Emma med forskellige forhold til forskellige kvinder, så det var sådan: 'Åh, bare det her nu ikke også bare er en eller anden kort, lille affære',« fortæller Sandra.

De to søstre nævner en særlig episode, da Emma var midt i et teenageoprør, hvor Mathilde fik sat skik på den unge dame og inkluderet hende i familien igen.

»Der havde været et skænderi mellem Emma og Remee. Emma var teenager, og hun boede der, og hun gad ikke at spise med om aftenen. Klassiske teenageproblemer.«

»Og der fortalte Mathilde, at hun så havde taget en snak med Remee om, at det er vigtigt for Emma, at vi tager hende med ind, og hun spiser aftensmad rundt om bordet sammen med os, og hun føler, hun er inkluderet, og vi får den der familiesamhørighed.«

»Det er der, hvor hun er så fintfølende med, hvordan hun lige går ind og kærligt skubber ham den rette vej,« fortæller Teresa.

Emma er da også vild med sin 'papmor' Mathilde.

»Jeg synes bare, hun har så meget tålmodighed og forståelse for andre mennesker, og jeg synes, hun simpelthen er virkelig sød og nede på jorden,« lyder de søde ord fra Emma.

