De er stadig venner, de elsker stadig hinanden, men omstændighederne gør, at de ikke længere er sammen.

Trine og Mathias fandt kærligheden på ‘Paradise Hotel’ for 2,5 år siden, og mange mener, at de er et virkelig hot reality-par, men den 27. februar breakede Mathias, at Trine og ham ikke længere er sammen. På Mathias’ Youtube kanal åbner han op for årsagen til parrets break up.

»Mig og Trine er ikke sammen mere, fordi Trine kan få en salon oppe i Aalborg, og det vil jeg selvfølgelig ikke stoppe hende i. Og Odense og Aalborg er sindssygt langt fra hinanden, så nogen gange bliver det simpelthen for svært, og så er kærligheden ikke altid lige nok,« fortæller Mathias Hjort.

Ifølge Mathias har han lavet videoen i håb om, at folk stopper med at spørge ind til ham og Trines forhold.

»Vi er ikke kærester længere, men vi er stadig venner,« slår Mathias fast, og Trine supplerer.

»Jeg vil bare sige, at jeg har det fint,« fortæller Trine i videoen og lader Mathias om at fortælle historien.

Støtter stadig hinanden

Mathias fortæller, at han også kommer til at hjælpe Trine med at lave en video fra hendes salon, og at han vil støtte hende i det nye arbejde og i hendes nye muligheder.

»Vi har været sammen i 2,5 år, og man stopper jo ikke med at elske hinanden bare lige fra den ene dag til den anden.«

Mathias vil sætte pris på, hvis folk respekterer deres valg, og både Mathias og Trine er glade for de søde beskeder, de har modtaget efter bruddet.

»Tusind tak til dem, der har skrevet, at vi var et sødt par. Det sætter vi kæmpe stor pris på.«

