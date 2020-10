Vi kender kun deltagerne ud fra et billede, vi har ikke set dem bage endnu. Alligevel har B.T. ved hjælp af simpel 'matematik' regnet ud, hvem der vinder efterårets udgave af 'Den store bagedyst'. Én vinder på sit civile job.

Lørdag er der premiere på en ny sæson af DR's populære amatørbagekonkurrence.

Vi er nået til den niende sæson. Tager man gennemsnittet af de første otte vindere – deres alder, bopæl, køn og profession på daværende tidspunkt – får man prototypen på den typiske 'Den store bagedyst'-vinder:

'En 29-årig kvindelig studerende fra Sjælland'.

Blandt årets 10 deltagere skiller to sig ud, hvoraf den ene vinder knebent via sit arbejde som gymnasielærer.

32-årige Wissam Bouqasri fra København er den næstmest oplagte vinder ifølge 'matematikken', men da hun arbejder som apoteksfarmaceut, må hun se førstepladsen gå til 31-årige Katrine Ohlendorff fra Roskilde, der godt nok ikke er studerende, men er tættest på, da hun til daglig underviser i oldtidskundskab og dansk på et gymnasium.

60-årige Lars Bjødstrup fra Nyborg er den, der minder mindst om den gennemsnitlige 'Den store bagedyst'-vinder, men man kan jo aldrig vide, om han bryder statistikken.

Her kan du se en matematisk favoritrangering af årets 'Den store bagedyst'-deltagere:

1. Katrine Ohlendorff

31-årig kvinde fra Roskilde, der slår Wissam Bouqasri ved til daglig at have med en form for studerende at gøre.

Katrine. Vis mere Katrine.

2. Wissam Bouqasri

32-årig kvinde fra København, der 'taber' på at arbejde som apotekerfarmaceut.

Wissam. Vis mere Wissam.

3. Anne Kirstine Tirstrup

26-årig kvinde fra Aarhus, der taber på at bo i Jylland samt sit arbejde som sygeplejerske.

Anne. Vis mere Anne.

4. Lena Thorsson

37-årig kvinde fra Køge, der taber på sit job som skolelærer og alder.

Lena. Vis mere Lena.

5. Caroline Fischer Rigelsen

19-årig kvinde fra Hedehusene, der taber på stadig kun at gå i gymnasiet og sin unge alder.

Caroline. Vis mere Caroline.

6. Max Hoffmann-Dose Preisler

32-årig mand fra Hørsholm, der taber på sit køn og job som forretningsudvikler.

Max. Vis mere Max.

7. Mads Eg Andersen

24-årig mand fra Aarhus, der taber på sit køn, sin status som jyde samt sin lidt for unge alder. Point for at studere molekylærbiologi.

Mads. Vis mere Mads.

8. Emil Ussing

21-årig mand fra Aarhus, der får point for at være arkitektstuderende.

Emil. Vis mere Emil.

9. Morten Hansen

49-årig mand fra Kastrup, der taber på at arbejde som assistancekoordinator. Point for at komme fra Sjælland.

Morten. Vis mere Morten.

10. Lars Bjødstrup

Stakkels 60-årige Lars fra Nyborg har både alder, køn og bopæl imod sig. Han er heller ikke studerende, men kan dog klemme sig op på et halvt point i form af sin titel som gymnasielærer.

Lars. Vis mere Lars.