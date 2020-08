Sara Giversen søgte som ung tilflugt i madlavning, nu får hun mulighed for at hjælpe andre unge med at finde troen på sig selv.

Sara Giversen vinder af ‘MasterChef’ 2020 har siden sin medvirken i programmet fået mulighed for at udleve en af sine helt store drømme – nemlig at undervise unge i madlavning. Det er UngRingsted, som Sara samarbejder med, og som sørger for at tilmelde unge mennesker til forløbet. Det ligger Sara meget nært at få den mulighed, da hun selv har brugt madlavning i svære perioder som helt ung.

»Som ung fandt jeg tryghed i madlavning i en travl hverdag med forældre, der havde travlt med karriere og høje forventninger til en. Det betød meget at stå i køkkenet og dykke ned i maden og slå hovedet fra,« fortæller Sara til Realityportalen.

Da Sara var ung kæmpede hun med ordblindhed, som fik hende til at føle et større pres fra sine forældre.

»Jeg kæmpede lidt mere end andre i min skole, og jeg kunne ikke helt følge med i timerne,« fortæller Sara, der i dag vil give andre unge, som måske kæmper som hende, troen på, at man kan mere, end man selv tror.

»Man skal ikke lade sig bremse, og det er dejligt at drømme. Mad og følelser hænger nøje sammen,« siger Sara.

Troede ikke på sig selv

Madlavning var i starten et tilflugtsted for Sara, der nød at koble hovedet fra, når hun stod og lavede mad, men efterhånden betød madlavning mere og mere, og hun fik troen på sig selv.

»Det er spændende at se, hvad de unge kan få ud af maden, når de bliver nysgerrige. Jeg håber, at jeg kan være med til at inspirere børn og unge, for jeg havde aldrig troet, at min hobby og glæde for mad kunne ende med at vinde ‘MasterChef’. Det er nok fordi, man altid får talt sig selv for meget ned og føler, at andre er bedre end en selv.«

Det var ikke kun troen på sig selv, som madlavning gav Sara med i bagagen, hun fik også et nemmere forhold til sine forældre.

»Med tiden fik jeg de bedste snakke med mine forældre under madlavningen, det var helt unikt og så afslappende. Hvis jeg kan viderebringe min følelse af ro, håb og at lytte til nogle, som har det afsavn, så vil jeg arbejde 24/7 for at kunne skabe noget for et ungt menneske, som virkelig fortjener dette,« fortæller Sara, der stadig arbejder som leder i detailbranchen og kører projektet med madlavning for unge ved siden af.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk