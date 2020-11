»Der er nok nogen, der undrer sig over, at Mia Maja står her i semfinaleugen. Vi har jo sagt farvel til dig én gang. Men Ulla har måttet trække sig af personlige årsager.«

Ordene kom i ramme alvor fra Jesper Koch, en af dommerne i 'Masterchef Jul'.

Han og to andre dommere havde program efter program rost Ulla Bergholdt og sendt hende videre, men semifinalen blev endestationen for sønderjyden.

Hendes mand, Jesper, fik nemlig depression. Hun kunne ikke se sig selv fortsætte i programmet, på trods af at finalen var lige om hjørnet:

»'Masterchef' er uendeligt ligegyldigt set i kontekst af, hvordan ens mand har det,« siger hun til B.T.

Ordene skal ikke forstås som nedværdigende eller en negligering af programmet, som gav hende mange mindeværdige oplevelser. Men når alt kommer til alt, så er helbreddet hos hendes nærmeste det absolut vigtigste.

Og undervejs i optagelserne, der stod på henover sommeren, kunne hun se, at hendes mand ikke havde det godt:

»Det gik ikke. Jeg har et livsmantra, der hedder, at jeg skal kunne stå op hver morgen og se mig selv i øjnene. Det havde jeg ikke kunnet, hvis jeg fortsatte. Så det var det eneste anstændige at gøre.«

Ulla Bergholdt imponerede dommerne undervejs. Vis mere Ulla Bergholdt imponerede dommerne undervejs.

Alt imens Ulla Bergholdt foldede sine gastronomiske evner ud i køkkenet under optagelserne til 'Masterchef Jul', skulle Jesper stå for det overordnede ansvar i parrets daglige beskæftigelse. De ejer et feriecenter på Livø i Limfjorden, og normalt trækker de begge i trådene.

Men denne sommer skulle Jesper i en periode stå for det selv. For Ulla havde længe gået med tanken om at prøve sig af i programmet, og det var hendes mand godt klar over:

»Han havde presset på og sagt, at jeg skulle være med, fordi det ville jeg jo gerne. Men da jeg kom hjem efter den sidste omgang, hvor jeg havde været væk i fire-fem dage, kunne jeg godt se, at det duede simpelthen ikke.«

Selv om depressionen eskalerede i perioden, hvor Ulla var væk, så havde coronaens usynlige spor sat sit aftryk hos dem begge i løbet af foråret. Ligesom hos alle andre turistmål kunne de se, hvordan ordrerne blev revet ud af bogen, og hvordan alle deres større arrangementer blev aflyst. Det blev hurtigt trange tider, og da de var på vej ind i højsæsonen, var der brug for flere hænder.

Ulla Bergholdt forklarer, at hun fik en masse fantastiske oplevelser, af at være med. Vis mere Ulla Bergholdt forklarer, at hun fik en masse fantastiske oplevelser, af at være med.

Hun så ingen anden udvej. Hun trak sig på opløbningsstrækningen for at støtte sin mand. Og selv om hun kan godt savne at være en del af programmet, når hun ser det i tv, så har hun på intet tidspunkt fortrudt:

»Jeg er glad for den beslutning, som jeg traf. Set fra et egoistisk synspounkt var det træls, men mine folk kommer i første række.«

Straks efter var Ulla tilbage på Livø for at hjælpe til på feriecenteret. Og det gjorde Jesper godt, da han den dag i dag er oven på igen:

»Han har det meget bedre nu. Han er begyndt at grine igen. Det er fantastisk at se den gamle Jesper på banen igen,« siger hun med et hjertevarmt smil, der kan mærkes gennem telefonen.

På trods af en brat afslutning vil hun dog ikke afskrive, at hun en dag står i 'Masterchef' igen:

»Hvis jeg bliver spurgt igen, vil jeg nok gøre det, hvis altså situationen omkring mig tillader det.«