The show can't go on.

Sådan lyder vurderingen fra instruktørerne bag en ny Hollywood-basker.

De har vurderet, at en film, hvor at massedrab er en essentiel del af handlingen, ikke er passende i disse tider.

Derfor er filmen 'The Hunt' taget af programmet på ubestemt tid. Det skriver Fox News.

Filmen handler om rige unge menensker, der deltager på en ekspedition, hvor at de skal jagte og dræbe mennesker, som kaldes 'deplorables'.

Men handlingen i 'The Hunt' har fået stor kritik for at være upassende i disse tider, hvor at USA har oplevet flere masseskyderier.

NBS's Universal Pictures, som står bag filmen, sagde til Fox News onsdags, at al reklame for filmen ville blive midlertidigt stoppet efter de forfærdelige masseskyderier i El Paso, Dayton og Gilroy

Filmselskabet havde dog ingen planer om at ligge filmen i skuffen. Men piben fik altså en anden lyd søndag.

»Imens at Universal Pictures allerede har pauset al reklame for 'The Hunt', har Universal efter nøje overvejelse belsuttet at aflyse planerne om at udgive filmen,« sagde en talsmand hos Universal i søndags og fortsatte:

»Vi står ved vores forfattere, og vi vil fortsætte med at lave film i samarbejde med modige og visionære skabere ligesom dem, der har været med til at lave denne satiriske thriller, men vi forstår, at det ikke er den rigtige tid til at udgive denne film,« sagde han.

Ifølge en kilde mener flere folk bag filmen, som har Betty Gilpin og Oscar-vinderen, Hilary Swank, i hovedrollerne, at det er vigtigere at 'gøre det rigtige' fremfor at udgive filmen.

Der er altså ingen officielle planer for en udgivelse af 'The Hunt'. Det er endnu uvist, om filmen bliver udgivet på et senere tidspunkt, eller om den vil være at finde på en af de mange streamingtjenester.

Men hvad er disse desplorables, som skal jagtes i fimen?

Udtrykket blev første gang brugt af Hilary Clinton under præsidentvalget i 2016 om Trumps tilhængere. Udtrykket kan oversættes til noget i stil med 'kassabel' eller 'elendige tabere' eller måske endda 'folk uden for pædagogisk rækkevidde'.

Og apropos præsidentvalget, så har filmen faktisk også tiltrukket opmærksomhed i Det Hvide Hus. Præsident Trump slagter nemlig Hollywood og formentligt også filmen.

»Hollywood, jeg kalder dem ikke eliten. Jeg tror, at eliten er de folk, som de går efter i mange tilfælde. Men Hollywood er virkelig forfærdelig,« sagde Trump fredag på et pressemøde i Det Hvide Hus og fortsatte:

»Hvad de gør med den her slags film, det er faktisk meget farligt for vores land. Hvad Hollywood gør er en enorm bjørnetjeneste for vores land,« sagde Donald Trump.

'The Hunt' skulle have haft amerikansk premiere 27. september og har forinden fået en R-rating som udtryk for, at den regnes for voldelig