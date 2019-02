Ikke alt under 'Beauty Bosserne' blev helt som Mascha Vang håbede det.

I første afsnit af det nye Kanal 4-program ‘Beauty Bosserne’, blev det tydeligt, at de seks influencere ikke blot ser hinanden som venner og sparringspartnere.

De er nemlig også konkurrenter, og de alle personligheder, der ikke er blege for at sige deres meninger højt.

Det gør dermed også, at bølgerne kommer til at gå højt, og allerede nu kan Mascha fortælle, at det bestemt ikke kun bliver første afsnit, der kommer til at være præget af spydige bemærkninger.

»Jeg har sagt de første halvtreds gange, inden jeg sagde ja til at være med i programmet, at hvis de ønskede at lave en ‘Forsidefruer Light’, så ville jeg ikke medvirke. Den slags tv, har jeg ikke lyst til at lave. Jeg har lyst til at vise folk min hverdag, og det er det. Jeg må dog sige, at der har været mere drama i programmet, end jeg havde forventet,« forklarer Mascha til Realityportalen.dk og fortsætter:

»Det har dog mere været produktionen, der har opsøgt drama, end det har været os, der har skabt den. Men altså, i hvert fald har der været mere drama, end der normalt er i min hverdag. Jeg er dog heller ikke typen, der går til super mange events og mingler meget med andre i branchen, fordi jeg netop ikke gider den form for sniksnak. Jeg er bare spændt på at se, hvordan programmet bliver, og jeg kan heller ikke sige ja til en mulig sæson to, før jeg har set, hvordan det hele bliver fremstillet. Så nu må vi se.«

