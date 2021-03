I efteråret opstod en usædvanlig situation på Bornholm, da 24 kendte danskere pludselig på samme tid rendte rundt og legede soldater med hver sit kamerahold i ryggen.

Mens Discovery Networks optog deres nye program 'Stjerner i trøjen' på deres del af solskinsøen, var TV 2 samtidig i gang med en ny sæson af 'Korpset': I begge programmer dyster 12 kendte danskere om at gennemføre en række militære øvelser.

'Stjerner i trøjen' havde premiere på Kanal 5 i starten af februar og sendes for tiden hver torsdag. I denne uge har TV 2 så premiere på deres program, og TV 2-redaktør Nikolaj Daugberg erkender, at de i efteråret godt lagde mærke til konkurrenten.

»Jeg har ikke set deres program, men vi har da været opmærksomme på det. Det er selvfølgelig et pudsigt sammenfald, at vi alle sammen ender med at være på Bornholm samtidig. Men vi har lavet 'Korpset' i fire sæsoner, så det er ikke noget, vi lader os påvirke af. Vi jokede lidt med, at det ville være uheldigt, hvis vi mødte hinanden, men det skete aldrig. Vores deltagere boede på en kaserne, mens deres boede på det lokale vandrehjem.«

Svømmer Sarah Bro i 'Korpset'. Foto: Lars E/TV 2

Nikolaj Daugberg forklarer, at grunden til, at TV 2 efter tre sæsoner med 'ukendte' deltagere i 'Korpset' i år har skiftet dem ud med kendte, er, at de generelt set syntes, programmet trængte til fornyelse.

»'Korpset' er et britisk format, som vi har købt os til, og de har haft en version med kendisser, som fungerede rigtig godt. Det syntes vi var spændende og har derfor ladet os inspirere af.«

TV 2 har samtidig udvalgt deltagere hovedsagelig fra sportsverdenen, som de mente ville kunne klare strabadserne.

Nikolaj Daugberg fortæller, hvad de gik efter:

»Først og fremmest troværdighed. Vi har castet efter, hvem vi gik ud fra havde en chance for at kunne gennemføre, og så derfor på deres fysiske og mentale form. Det er selvfølgelig aldrig noget, man kan vide med sikkerhed på forhånd, men vi har brugt de erfaringer, vi har gjort os fra de forrige sæsoner, og har ikke villet gøre forskel på, om det var 'almindelige' eller 'kendte' deltagere.«

Man skal derudover ikke være bange for, at det bliver mere useriøst med kendte deltagere.

»Vi har tre tidligere jægersoldater med, der sørger for, at der ikke bliver gået på kompromis. Rathsack har fra start af været indstillet på, at det ikke skulle være en badeferie, og der bliver ikke gjort forskel med de kendte,« lyder det fra Nikolaj Daugberg.

B.T. har spurgt et par af de medvirkende fra de to programmer, om de stødte ind i hinanden under optagelserne på Bornholm.

Mattias Hundebøll og Mascha Vang i 'Stjerner i trøjen'. Foto: Per Arnesen

Tidligere jægersoldat Thomas Rathsack, der styrer løjerne i 'Korpset', har ligesom sin redaktør ikke set 'Stjerner i trøjen', men tilføjer, at det sikkert er et glimrende program.

»Jeg har ikke spor imod dem, men jeg tror dog, det er et lidt andet format end vores. Vi løb ind i hinanden på øen, da Bornholm ikke er en særlig stor ø. Men heldigvis var det ikke ude på locations, så det forstyrrede,« fortæller han med et grin.

Blogger Mascha Vang, der er med i 'Stjerner i trøjen', afviser også et sammenfald i de to programmer.

»Det minder på ingen måder om hinanden. Vi er nogle puffs sammenlignet med det program. Jeg blev ikke spurgt (om 'Korpset', red.) og havde heller aldrig sagt ja, hvis jeg var blevet det tilbudt. Men jeg glæder mig meget til at se med.«

Musiker Mattias Hundebøll, der også er med i 'Stjerner i trøjen', synes også, der er stor forskel på deres program og 'Korpset'.

»'Stjerner i trøjen' handler om venskaber og personlig udvikling. Vi er lidt mere en flok 'almindelige' mennesker, end de er i 'Korpset', hvor de fleste af de medvirkende har trænet op som sindssyge, inden de tog afsted.«