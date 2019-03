Martinna og Mikkel er på første date uden børn, men efterfølgende rammer den dårlige samvittighed.

I aftenens afsnit af ‘De unge mødre’ er det blevet tid til romantisk date for Martinna og Mikkel.

Parret skal fejre, at de har været gift i fire år, og det er første gang, de to er af sted uden børn.

Og det er ikke helt nemt for dem. Parret bliver efterfølgende ramt af dårlig samvittighed, og derfor går turen til en legetøjsbutik, hvor de vil købe en gave til børnene.

– Jeg tror også, at grunden til, at jeg får lidt skyldfølelse er, at jeg i mange år har været en meget omfavnende mor, der har talt meget for, at man skulle være meget sammen med sine børn, og at de altid skulle komme først, siger Martinna og fortsætter:

– Det mener jeg jo stadig, men det giver bare et ekstra pres på mine skuldre, når jeg har behov for at komme lidt mere ud og lave ting uden mine børn, så føler jeg ikke helt, at jeg kan tillade det.

- Jeg er lidt bange for, hvad folk tænker om mig, fordi jeg altid har været fortaler for det modsatte.

Det kan du se mere om i klippet herunder, inden du kan, hvordan daten går, når hele afsnittet af ‘De unge mødre’ sendes i aften klokken 20:00 på Kanal 4 eller allerede nu på Dplay.



Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk