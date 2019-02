'De unge mødre'-deltageren er traumatiseret efter to fødsler.

Da den igangværende sæson af ‘De unge mødre’ fik premiere, kom Martinna Petersen med noget af en indrømmelse. Her fortalte den unge mor, at hun i syv år har lidt af svær angst, der hver dag kræver medicin.

I aftenens afsnit kommer seerne igen med ind i Martinnas inderste. Den unge mor har ikke lagt skjult på, at hun drømmer om at blive mor til tre, men nu fortæller hun, at drømmen samtidig er et mareridt. Hun er nemlig bange for at føde.

»Jeg kan huske, da jeg lige var blevet gravid med Elliot – jeg var fire uger henne eller sådan noget – der gik det en nat lige pludselig op for mig: “Du skal føde igen, og det skal du om otte måneder”. Jeg gik virkelig i panik, og jeg blev virkelig bange og faktisk virkelig ked af det over, at jeg skulle det,« siger hun i afsnittet.

Gode fødsler, men …

Den unge mor klarede sig dog igennem fødslen og kan i dag kalde sig mor til to sunde og raske drenge. Begge fødsler gik godt, men alligevel er hun nervøs for at skulle igennem det en tredje gang.

»Jeg fødte helt naturligt. Jeg sprækkede ikke eller havde nogle gener efterfølgende. På papiret så det hele godt ud. Det er virkelig bare min indre følelse omkring det, der er mega skræmmende, og jeg er mega traumatiseret af de her fødsler.«

