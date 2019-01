Parforholdet mellem Martin og Mette fra Randers fik sig noget af en udfordring, da det kom frem, at Martin har været lidt for kreativ med kærestens NemID.

Han havde nemlig 'lånt' det og oprettet rundt regnet 30 kviklån i hendes navn, fordi han selv var endt i RKI.

Det kom frem tirsdag aften i sæsonpremieren af TV3-programmet 'Luksusfælden', hvor økonomieksperter skal hjælpe danskere.

Samlet set løb den ubetalte gæld op i 153.000 kroner, og 31-årige Martin var så udspekuleret, at han gemte rykkerbrevene væk.

Han gennemgik også Mettes e-mail for at slette beskeder fra dem, men helt overordnet anså han ikke sig selv for at være kriminel.

»Jeg mener ikke selv, jeg er kriminel. Jeg ville betegne mig selv som kriminel, hvis jeg havde gjort det og var stukket af fra Mette,« sagde Martin i programmet.

Parrets situation har i den grad chokeret eksperterne i 'Luksusfælden'.

»Vi har oplevet mange kreative ting og sager fra deltagerne, men det er første gang, at vi på den måde har været ude for, at den ene part har misbrugt den andens personlige oplysninger på den måde,« siger 'Luksusfælden'-ekspert Kenneth Hansen til B.T.

Han mener også, at Martins kæreste, Mette, kunne have gjort noget ved problemet selv ved eksempelvis at spærre for sit NemID.

»Men det undskylder på ingen måde, at Martin har misbrugt det. Som man kan se i programmet, er vi oprørte over, at man kan tillade sig at gøre det. Og så over for moderen til sit barn og kommende barn. Det er så forkert på så mange forskellige planer,« siger eksperten og slår fast:

»Det er et kæmpe tillidsbrud, som man næsten ikke kan bygge en fremtid på.«

Eksperterne viste deltagerne i programmet, at de skylder over én million kroner væk i bankgæld, kviklån, SU-gæld, ubetalte regninger og privat gæld.

Derudover er den kun 25-årige Mette også endt i RKI, fordi de mange kviklån aldrig blev betalt. Det var hun næsten lettet over.

»Jeg har det sådan set fint nok med det, for så kan det ikke ske igen,« siger hun i premiereprogrammet.

Parret valgte dog at blive sammen på trods af det voldsomme bedrageri, og Mette valgte ikke at politianmelde kæresten for bedrageri.

»Jeg tror, det er, fordi jeg elsker ham selvfølgelig, men jeg tænker også på Isabella (parrets datter, red.), at hun skal have sin far i nærheden. Hvis vi går fra hinanden og er uvenner, er jeg bange for, at hun ikke ser sin far,« forklarede Mette i programmet.

Ifølge eksperternes fremtidige budget for parret vil de, så snart Mette er færdig med sin uddannelse og får et job, blive gældfrie efter 12,5 år.

Det lykkedes for eksperterne at spare parret for 167.000 kroner i nedslag på den store gæld og i rentebesparelser.

Helt generelt kommer 22. sæson af 'Luksusfælden' til at handle om, hvilke implikationer dårlig økonomi kan få for folks private forhold.

»Vi kommer til at se, at parforhold, venskaber og familier bliver sat på prøve, fordi folk udnytter, at der er nogen, som vil én godt,« siger Kenneth Hansen om sæsonen.

B.T. har været i kontakt med Martin og Mette, der oplyser, at de ikke ønsker at udtale sig om deres medvirken.