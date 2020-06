Grisepasseren fra Sørvad fandt ikke lykken i det populære TV 2-program, men kort efter fandt han en kæreste på Tinder. Og så gik det stærkt.

I sjette sæson af ‘Landmand søger kærlighed’ havde 26-årige Martin Rathkjen et forhold til Mila, men forholdet brast, da kameraerne blev slukket. Kærligheden har dog tilsmilet grisepasseren fra Sørvad via Tinder, hvor han umiddelbart efter fandt en kæreste, som han er flyttet sammen med, og som er gravid i femte måned.

Kærestens navn er kendt af redaktionen, men hun ønsker ikke at blive omtalt i medierne. Så om små fire måneder skal Martin være far for første gang og scanningen viser, at det bliver en søn.

»Min kæreste har en søn på to år, der ikke ser sin far, så jeg fungerer som papfar. Derfor har jeg vænnet mig lidt til rollen allerede«, siger Martin Rathkjen, der bor sammen med sin gravide kæreste og hendes søn i sit store hus i Sørvad, hvor han også arbejder. Parret mødtes via datingportalen Tinder.

»Vi begyndte at skrive frem og tilbage, og det viste sig, at hun kommer fra Ulfborg ligesom jeg selv. Hun kom på besøg og vi klikkede med det samme, og kort efter flyttede vi sammen,« fortæller han videre.

»Det bliver dejligt at få den lille familie, jeg altid har drømt om. Så jeg er glad og lykkelig,« siger han.

Martin Rathkjen fra 'Landmand søger kærlighed' skal være far for første gang til november med en kæreste, han fandt på Tinder. Hun har i forvejen en søn på to år. Fornylig var parret til scanning og det viste sig, at en søn er på vej. Foto: Privat

