Årets anden 'X Factor'-audition tog pludselig en uventet drejning.

25-årige Emma Lillelund trådte ind foran dommerne, sang sin sang og fik tre ja'er, men før hun fik lov til at juble med sin familie, der ventede uden for studiet, blev hun afbrudt af Martin Jensen.

Det gik nemlig op for dommeren, at Emmas storebror Phillip var med i 'X Factor' sidste år, hvor han nåede hele vejen til den sidste bootcamp, før de endelige liveshows.

Martin Jensen så muligheder for succes og foreslog derfor Emma, at hun i stedet for at stille op som solist dannede en gruppe med sin bror.

»Det var meget overvældende. Pludselig skete der rigtig mange ting på en gang. Det var ikke lige, hvad vi havde planlagt,« husker Emma i dag med et grin tilbage på situationen.

»Det var selvfølgelig mega fedt, at han kom ud til os, men jeg havde jo forinden tænkt, at det i år skulle være min tur,« fortæller hun videre.

Som man så i programmet, fik Emma lov til at tage en snak med sin bror, inden hun skulle tage stilling til Martin Jensens forslag.

Men i virkeligheden var hun fast besluttet, fortæller hun.

»Jeg elsker at synge sammen med min bror. Men fra starten havde vi aftalt, at nu prøvede Phillip det af sidste år, og så var det min tur i år. Så nej, det var ikke en svær beslutning, selvom det kom ret uventet.«

Generelt set var det dog en dag fuld af nerver, fortæller Emma.

Selvom hun havde en god idé om, hvad der ventede, ud fra hvad hendes bror havde prøvet året for inden, så var det alligevel en vild oplevelse pludselig at stå foran 'X Factor'-dommerne.

»Jeg ser jo selv 'X Factor' og har aldrig prøvet at stå foran et kamera før. Så det var både en mærkeligt, men også super sej fornemmelse at stå der. Og nerverne forsvandt da også, da jeg begyndte at tale med dommerne.«

Grunden til at Emma, der bor i København, først stillede op i 'X Factor' i denne sæson, skyldtes flere ting.

For det første boede hendes familie i mange år i USA. Så da hun for eksempel var teenager, var det slet ikke på tale at rejse tilbage til Danmark for at være med.

Derudover har hun skullet samle mod til at stille sig frem, men da først hendes bror havde været med, og hun derudover fik færdiggjort sin uddannelse i sommer, var timingen perfekt, fortæller hun.

Emma har en kandidat i miljø- og molekylærbiologi, så hvis det ikke bliver til den store 'X Factor'-karriere i denne omgang, er alternativet allerede på plads.

»Jeg vil gerne arbejde med biologi og være med til at redde verden. Nu må vi se, hvad der sker,« slutter hun.

Hvor langt Emma kommer i 'X Factor' afsløres de kommende fredage.