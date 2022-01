»Hele kroppen rystede, og mit hjerte bankede mega hurtigt. Jeg var i chok,« husker Angela i dag tilbage.

I ugens omgang 'X Factor' skruede dommer Martin Jensen op for dramaet, da han pludselig bad de to 18-årige sangerinder Angela Rán Egilsdóttir og Sofie Thomsen om at lave en såkaldt 'sing-off' – altså en direkte sangduel på scenen om at gå videre i programmet.

Begge deltagere var tydeligt rystede over situationen, og vært Sofie Linde bad publikum og dommere om at huske på, at selvom 'X Factor' er et tv-program, så er deltagerne stadig rigtige mennesker med rigtige følelser.

Angela, der kommer fra Island, tabte duellen.

Sofie Linde med de to duellanter. Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Vis mere Sofie Linde med de to duellanter. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

Hun tænker i dag stadig over, hvad hun kunne have gjort anderledes. Hun fik kun ros fra dommerne, og derfor savner hun fortsat en forklaring på, hvorfor det lige netop var hende, der røg ud.

»Blachman kom ud til mig bagefter og sagde, at jeg havde gjort det mega godt, og at jeg skulle have fået stolen. Så tænker man jo på, hvad der var sket, hvis jeg havde været i hans gruppe,« fortæller Angela, der i farten aldrig fik spurgt Martin Jensen direkte, hvorfor han valgte den anden sangerinde.

»Det hele skete jo meget hurtigt. Han krammede mig og sagde, at jeg havde gjort det godt, og det var så det.«

Generelt set husker hun i dag Six Chair-oplevelsen med blandede følelser.

En tvivlende Martin Jensen. Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Vis mere En tvivlende Martin Jensen. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

»Det var spændende og fedt at prøve, men jeg var også meget nervøs. Det har altid været min drøm at blive noget inden for musik, og jeg elsker at stå på en scene og synge for andre,« fortæller Angela, der havde sin forældre, sin kæreste og svigerforældre med blandt publikum til at bakke op.

»Først var jeg jo mega glad for at få en stol. Men alle var rigtig gode, så da de andre begyndte at synge, begyndte mit hjerte at banke hurtigere og hurtigere, hver gang der skulle laves et skifte,« fortæller hun videre.

Og så var det som nævnt, at Martin Jensen ikke kunne beslutte sig, og derfor ville have Angela ud i en ekstra duel.

»Jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle synge. Vi fik fem-ti minutter backstage til at forberede os, og der begyndte jeg at græde, fordi der var så meget pres på.«

Angela. Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Vis mere Angela. Foto: Lasse Lagoni / TV 2

Hun gennemførte sangduellen, men da dommen faldt, ramte det hårdt.

»Jeg var i chok og begyndte at græde igen, da jeg kom ud bagved. Det betyder jo virkelig meget. Jeg kunne ikke stoppe med at græde og begyndte til sidst nærmest at grine ad situationen. Det var så mange følelser på én gang,« fortæller hun i dag med et grin.

For selvom det tog hende et stykke tid at komme over, så har hun i dag ikke mistet modet i forhold til en videre karriere inden for musikken.

Hun er netop begyndt på et sangskrivningskursus i Aarhus, og derudover er hun ikke afvisende over for at give 'X Factor' chancen igen en anden gang.

»Jeg blev interviewet af TV 2 lige efter optagelserne, og der sagde jeg nej, men i dag tænker jeg, at det måske godt kunne være. Man skal aldrig sige aldrig.«

Inden aftenens udsendelse fortalte Angela, at hun også regnede med at skulle gense sin Six Chair Challenge, selvom det ikke bliver nemt.

»Det bliver svært at se, når jeg ryger ud igen. Jeg følte jo, mit hjerte blev knust,« griner hun.