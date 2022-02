Onsdag blev det offentliggjort, at Kwamie Livs gruppe VEST har valgt at trække sig fra 'X Factor'.

De to 17-årige gymnasiepiger Esther Ilsøe Rubin og Vera Stæhr mødte derfor ikke op til dommerens bootcamp med forklaringen om, at de havde opnået den sjove udfordring, de kom efter, og desuden ikke havde den fornødne tid at lægge i den krævende sangkonkurrence.

»Nu er vi nået til et punkt i 'X Factor', hvor der er så meget på spil, og det kræver så meget af os, at vi har måttet spørge os selv: Har vi opnået det, vi ville? Og det har vi,« fastslog Esther Ilsøe Rubin overfor TV 2.

Det blev mødt med både ærgrelse og forståelse af deres dommer Kwamie Liv, men hendes meddommer Martin Jensen tager bestemt ikke den pludselig exit lige så pænt.

Gruppen VEST består af Esther Ilsøe Rubin og Vera Stæhr. De to 17-årige gymnasieelever gik videre fra 6 chair challenge, men trak sig inden bootcampen - til Martin Jensens store forargelse. Vis mere Gruppen VEST består af Esther Ilsøe Rubin og Vera Stæhr. De to 17-årige gymnasieelever gik videre fra 6 chair challenge, men trak sig inden bootcampen - til Martin Jensens store forargelse.

»Respektløst« og »uopdragent« er nogle af de mange ord, der kommer over hans læber.

»Det er komplet latterligt at melde sig til for 'en god oplevelse', for der er så mange talenter derude, der rigtigt gerne vil det her. Og så er der to tøser, der stiller op, og så er det bare en joke for dem, og når så alvorens time kommer, så trækker de sig. Så kan de sgu melde sig til 'Ex on the Beach',« lyder det kontant fra Martin Jensen til B.T.

Han synes ikke, det er en ordentlig begrundelse, at VESTs to gruppemedlemmer – der går på hvert deres gymnasium og har hvert deres fritidsjob – ikke kunne finde tiden til programmet.

»Har de ikke set 'X Factor' før? Det er jo ikke første sæson. Det er almen viden, at et format som 'X Factor' ikke bare lige er venstrehåndsarbejde. Det er en chance for livet, som man har taget fra nogle andre, fordi man ikke lige synes, man har tid til det,« raser han.

Han mener, at gruppen burde have vidst længe forinden bootcampen, at de ikke skulle være med i programmet.

»De har lige valgt at stille op til 6 chair, de er kraftedeme også kommet videre fra 6 chair – det var så overhovedet ikke min beslutning, at de overhovedet skulle videre, det er så en anden side af sagen – men at de så først trækker sig der, det er helt håbløst!« sukker han.

Tværtimod mener han, at Esther Ilsøe Rubin og Vera Stæhr fra VEST har spildt alle andres tid – ikke mindst dommernes.

»Vi tager sgu et halvt år ud af vores liv for at coache de her mennesker,« understreger 'X Factor'-dommeren til slut.