De færreste havde nok forventet, at Martin Jensen ville blive præsenteret som dommer i 'X Factor' endnu engang.

For den 29-årige dj sagde nemlig i sidste sæson, at det bedre kunne betale sig for ham at fortsætte med at spille koncerter verden over, så derfor skulle TV 2 hive pengepungen frem, hvis de ville have ham med igen.

Men på fredagens 'X Factor'-pressemøde blev det slået fast, at Martin Jensen atter vil indfinde sig bag dommerbordet.

»Da jeg stoppede – eller da 'X Factor' stoppede sidst – der var jeg jo meget, meget, meget bevidst om, at jeg ikke skulle lave en sæson igen,« lød det ærligt fra Martin Jensen til B.T.

»Men det var jeg så åbenbart ikke så bevidst om alligevel, fordi da vi så lige kom nogle uger væk fra det hele, der kunne jeg godt mærke, at det ville jeg sgu gerne lave alligevel,« forklarede han.

Han var dog ikke meget for at fortælle, om der så også var kommet »kød på bordet« fra TV2s side, som han beskrev sit krav i sidste sæson.

»Det er altid svært, men jeg er ret sikker på, at hvis du har arbejdet på noget og har gjort et godt stykke arbejde, så vil du også godt have din løn for at være med,« understregede han.

Men har TV 2 skulle punge lidt mere ud for at have dig med i den her sæson?

»Ja. Det ved jeg sgu ikke. Det er min manager,« lukkede Martin Jensen den snak.

En anden, der ikke var bleg for at snakke om løn på 'X Factor'-pressemødet, var den som altid bramfri Thomas Blachman, der for fjortende gang vil være at finde som dommer i programmet.

Han pegede på, at han ikke får al den løn, han i virkeligheden er værd.

»Det har aldrig været et økonomisk enkeltstående argument for, at jeg var med. Jeg har haft en meget beskeden lønudvikling hvert år – konstant, også i år. Det er fuldstændig sindssygt, alle de andre stiger jo 5-6-7 gange,« sagde Blachman, før han fortsatte:

»Det er måske det bedste argument for, at jeg er troværdig i min kærlighed til musik, og så længe jeg ikke mister min dømmekraft og bare sidder og sutter kækt på fjernsynet og er helt vildt irriterende og kammer over og bliver helt svenskeragtig som et talentshow i 2095 – så længe jeg ikke gør sådan noget, så er jeg stadig et relevant og vitalt bud på en god dommer, det tror jeg ikke bare, du kan skifte ud,« lød det vanligt selvsikkert.

At de to 'X Factor'-dommere Martin Jensen og Thomas Blachman er steget i løn i år kan dog ikke bekræftes af TV2s underholdningsredaktør Dorte Borregaard.

»Det har jeg ingen kommentarer til, for vi udtaler os selvfølgelig aldrig om folks lønforhold,« lød det med et grin til B.T.

Hun ville dog gerne forklare, hvorfor det er godt at have Thomas Blachman og Martin Jensen tilbage ved dommerbordet endnu engang.

»Blachman er jo en institution i ‘X Factor’ og en excellent dommer, det har han jo bevist igennem 14 sæsoner. Han er en meget, meget stor og vigtig del af ‘X Factor’, så selvfølgelig skal han med igen,« forklarer underholdningsredaktøren.

»Martin gjorde det rigtig godt sidste år, så vi syntes, han skulle have en tur til, for det kræver rigtig meget at sætte sig i den stol, så det bliver spændende at se, hvor han tager det hen i år.«