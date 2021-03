Der burde ikke være meget at smile af for Martin Jensen, der fredag mistede sin anden deltager og således kun har én tilbage i konkurrencen.

Alligevel kunne man ikke undgå at bemærke, hvordan den 29-årige dommer nærmest knækkede sammen af grin, mens han krammede Vilson Ferati farvel, og rulleteksterne rundede programmet af.

Nu forklarer han, hvad der fik ham til at bryde ud i grin.

»Jeg fik øjenkontakt med Blachman, som var ved at dø af grin. Både ham og Nanna kunne ikke holde masken efter Vilsons kommentar. Jeg kan ikke huske, hvad fanden han sagde. Noget med 'jeg kommer op bag i dig', 'jeg kommer lige i røven for dig'. Hvad fanden er det du står og siger, dumme menneske?« griner Martin Jensen.

Martin Jensen, Vilson Ferati og Dan Laursen. X factor sæson 14, liveshow 4 på TV2 fredag den 19. marts 2021.

»Der døde Blachman og Nanna fuldstændig, så der kunne jeg ikke holde masken. Jeg ved ikke, hvad fanden der gik galt, men det var sgu meget underholdende.«

Hvad mente han med sin kommentar?

»Jeg har ingen idé,« griner Martin Jensen.

Det har Vilson Ferati til gengæld. Og han græmmer sig over, at hans udgangsreplik i 'X Factor' endte med at blive: 'Martin, jeg kommer bag i røven på dig.'

»Haha, jeg var helt forvirret,« siger Vilson Ferati efter showet og fortsætter:

»Det, jeg mente med det, var, at nu er 'X Factor' slut, men jeg er ikke færdig med Martin. Jeg vil løbe i røven på ham.«

Og det skal han så sandelig have lov til, fortæller Martin Jensen, der gerne vil fortsætte det musikalske samarbejde med sin deltager.

»Du kan lede en hest hen til truget, men du kan ikke tvinge det til at drikke. Det er spild af alles tid. Men hvis han vi have hjælp, så får han den.«