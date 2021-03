»Skal jeg svare ærligt? lyder det fra 'X Factor'-dommer Martin Jensen.

Fredag aften måtte han som den første sige farvel til en deltager, da Oh Land sendte hans sangerinde Hiba ud af 'X Factor'.

Da B.T. fanger Martin Jensen efter showet ,er han uforstående overfor sin meddommers valg.

»Jeg synes, det var et fjollet valg af Oh Land allerede i andet liveshow at vælge taktisk fremfor at tænke på, hvilken solist der kan noget.«

Martin Jensen. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Martin Jensen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Havde du ikke gjort det samme?

»Skal jeg svare ærligt? Jeg er i det her show for at dømme på faglighed, og det vil jeg gøre igennem hele sæsonen. Hvis Vilson (En af Martin Jensens egen deltagere, red.) kommer op i mod en, der synger bedre på den pågældende aften, så ryger han. Jeg er kommet for fagligheden, det er også sådan, jeg kører min egen karriere. Jeg vil ikke fake noget, og så må det briste eller bære - og der kan jeg så forstå, at vi er uenige ved dommerbordet.«

Da Hiba røg i omsang begyndte hun først at græde, hvilket også påvirkede Martin Jensen, fortæller han.

»Selvfølgelig bliver du påvirket, når du har en ven, en du er kommet så tæt på, der knækker sammen på en scene, hvor du ved, at en million seere kigger med. At hun så fire sekunder efter leverer en vokalpræstation, hvor man kan mærke samtlige nerver - der bliver det skævt for mig, at hun ikke går videre.«

Hiba da hun blev stemt ud. Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Hiba da hun blev stemt ud. Foto: Tariq Mikkel Khan

I udsendelsen lovede Martin Jensen, at han fortsat vil hjælpe Hiba med at komme igang med en musikkarriere - og det holder han fast i.

»Hvis Hiba godt vil mere, så er jeg der til at hjælpe hende. Det står jeg ved.«

B.T. fanger også efter aftenens udsendelse Oh Land, der valgte Blachmans gruppe Neva & Ida i stedet for Hiba. Hun afviser at have valgt taktisk.

»Jeg bliver bombarderet med hate på min profil lige nu - og sådan er gamet jo desværre. Der er mange, der siger, at det bare var et taktisk valg, men det var det overhovedet ikke. Det er jo seerne, der først og fremmest har givet dem færrest stemmer.,«

Dommerne. Foto: Martin Sylvest Vis mere Dommerne. Foto: Martin Sylvest

Hun forklarer, hvorfor hun valgte at sende Hiba hjem.

»Jeg tror, udslaget blev, at visionen for hende var en lille smule uforløst. Jeg syntes, det mindede en smule både visuelt og sangmæssigt om Vilsons. Jeg følte, pigerne kunne bidrage med noget helt andet til puljen, og af de tre var det Neva, der gjorde størst indtryk.«

Oh Land gik videre med alle sine tre deltagere, hvilket hun er lettet over - men det er aldrig sjovt at skulle afgøre andres skæbne, fortæller hun.

»Det er virkelig en usjov situation. Det er næsten lige så hårdt som at miste en deltager. Man står foran virkelige mennesker af kød og blod og ved, de har brugt kræfter, energi og kærlighed på det. Det eneste man kan trøste sig med er, at musikken ikke slutter for dem.«