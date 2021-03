Martin Jensen er ikke i tvivl. Solveig er en klart bedre sanger end Vilson Ferati.

Alligevel valgte 'X Factor'-dommeren at pege på den 15-årige sangerinde som hende, der skulle forlade programmet fredag aften – en handling der går imod, hvad han tidligere har udtalt om sin rolle i programmet.

I fredagens fjerde 'X Factor'-liveshow endte Solveig i farezonen mod Vilson Ferati, som endte med at måtte forlade programmet.

Og at hans deltager måtte se sig slået så tidligt i sæsonen kommer bag på den 29-årige dommerdebutant, som har haft svært ved at se, hvad han gør galt.

Vilson Ferati og Solveig endte i farezonen i fredagens liveshow. Foto: Martin Sylvest Vis mere Vilson Ferati og Solveig endte i farezonen i fredagens liveshow. Foto: Martin Sylvest

Martin Jensen forklarer til B.T., at det nemlig ikke kun er seerne, der ikke får lov at høre, hvordan aftenens stemmer fordelte sig. Heller ikke dommerne får et praj. Og derfor kan de heller ikke vide, om én sang har udløst et stort antal stemmer, mens en anden type sang ikke lige var seernes kop te.

»Så det er en ren gætteleg, når vi skal vælge sange. Vi har kun vores meddommeres kommentarer at rette ind efter, og det er jo ikke til at sige, om seerne er enige i de verdenshistorier, som Blachman sidder og fyrer af for at få tiden til at gå. Så hvad fanden skal man gøre?« spørger han.

»Jeg synes faktisk, at Solveig og Vilson var dem, der gjorde det bedst i aften, så at de ender i farezonen, er mig et mysterium. Jeg ved ikke, om folk ser et helt andet program, end de vi ser i salen. Men det virker lidt sådan.«

Den nye dommer på holdet har tidligere vakt opsigt ved at udtale, at han ikke ville tøve med at sende sin egen deltager hjem, hvis denne stod i farezonen mod en bedre sanger.

Martin Jensen, Vilson Ferati og Lise Rønne. Foto: Martin Sylvest Vis mere Martin Jensen, Vilson Ferati og Lise Rønne. Foto: Martin Sylvest

Og eftersom at Martin Jensen roste Solveig til skyerne fredag aften og kaldte hende aftenens klart bedste sangerinde, så var det ingen hemmelighed, at det var netop dét, der burde være sket i aften.

Alligevel valgte han at pege på Solveig som den, der skulle forlade programmet, efter at Oh Land havde gjort det modsatte og derfor lod det være op til Blachman, hvem der skulle forlade programmet.

»Jeg vidste, hvad Blachman ville gøre,« forklarer Martin Jensen.

»Jeg vidste, han ville sende Solveig videre, så jeg ville give Vilson et sidste klap på skulderen. Havde det været uklart for mig, hvem Blachman ville vælge, så havde jeg valgt Solveig, for hun leverede bare bedre i aften. Det gjorde hun. Men det var jo åbenlyst, at hun skulle videre, så min beslutning var bare et skulderklap til Vilson – han har gjort det godt,« siger den 29-årige dommer om sin 23-årig deltager.

»Man får et tæt bånd med et menneske, som man har brugt så mange timer sammen med. Vi har hygget, pjattet, sunget, grinet, set film, alt muligt. Så det er svært at sige: 'Makker, It's the name of the game – du skal hjem.«

Han håber nu, at Vilson Ferati ønsker at fortsætte det musikalske samarbejde – for er han klar, så er Martin Jensen klar.

»Du kan lede en hest hen til truget, men du kan ikke tvinge det til at drikke. Det er spild af alles tid. Men hvis han vi have hjælp, så får han den.«