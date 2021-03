Martin Jensen er både uduelig og talentløs – og han burde bare dø.

Det var budskabet i en besked, som 'X Factor'-dommeren fik under fredagens udgave af TV 2-programmet.

Det fortalte en både harm og rystet Martin Jensen, da B.T. talte med ham umiddelbart efter liveshowet.

»I pausen modtager jeg en besked fra et kvindemenneske, der har the guts at skrive til mig, at jeg er den mest talentløse, mest uduelige lortedommer, der har været i 'X Factor', og jeg skulle bare tage ud at dø,« siger han og fortsætter.

'X Factor'-dommer Martin Jensen. Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VI

»Og det er efter, vi lige har fortalt, at man skal sende kærlighed til dem, der krænger deres sjæl ud for at lave musik.«

Det musikalske tema i fredagens 'X Factor' var 'lyden af barndom'. Men også temaet 'hadbeskeder' fyldte en hel del, da programmet blev indledt med, at både vært, dommere og deltagere valgte at adressere, hvor mange modbydelige kommentarer de modtager i forbindelse med tv-programmet.

Allerede forud for fredagens show fortalte Oh Land til B.T., hvordan hun ikke tør åbne sin indbakke af frygt for at få sin dag ødelagt og sin selvtillid nedbrudt.

»Når man stiller sig frem på en scene, skal folk have lov til at have en mening om en. Folk må gerne synes, at jeg traf en forkert beslutning, eller at jeg er talentløs. Men at skrive i min indbakke og fortælle mig ting, som går efter mig som menneske, og som nedværdiger mig, er krænkende,« fortalte hun.

'X Factor'-dommer Oh Land. Foto: Tariq Mikkel Khan

Og nu fortæller Martin Jensen, at også han modtager en masse skriftligt had.

»Det er psykopatisk, at man kan svine folk til, som man ikke kender, men kun har set på tv. Internetkrigerne har aldrig mødt nogen af os, og det kommer de heller ikke til, for de sidder bare derhjemme og gemmer sig bag deres skide keyboard. Og så dækker man det ind under 'ytringsfriheden'. Men ytringsfrihed er retten til at ytre sig – ikke retten til at svine mennesker til,« siger han.

»Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Og jeg kommer da til at reflektere over, hvorfor jeg startede med at gå efter udlandet. Jeg vidste jo godt, at her i Danmark kan folk ikke unde nogen at få succes,« siger den danske dj og producer.

Da Oh Land blev bombarderet med hadefulde beskeder i sidste uge, skyldtes det blandt andet, at hun havde smidt Martin Jensens deltager Hiba hjem til fordel for Neva & Ida – et valg, som mange seere åbenbart var stærkt utilfredse med.

Bølgerne går ofte højt mellem de tre dommere – men det er noget helt andet at være grov over for et menneske, man ikke kender, mener Martin Jensen. Foto: Jesper Sunesen / ALLER FOTO & VI

Og det var Martin Jensen da også, fortæller han. Ikke så meget, at han ville svine Oh Land til for det – men skulle de blive rygende uenige, ville han alligevel bedre kunne tillade sig det, fordi han kender, respekterer og holder af Oh Land, end de såkaldte internetkrigere, som aldrig har mødt deres ofre, fortæller han.

»De mennesker, der sidder derude – jeg vil nærmest kalde dem sociale tabere – de må ikke vinde spillet. Det må ikke ske, så derfor får de mig ikke ned med nakken på nogen som helst vis. Men hvordan fanden skal Nikoline på 17 nogensinde håndtere den hate? Simon og Marcus, der kommer lige fra gymnasiet? Neva og Ida, der basically står og siger, de er glade for, at de ikke længere er med i 'X Factor', fordi formatet ikke kan holde til dem, der har en skævhed?« raser han.

»Det er jo for sygt. Det er den danske folkeskolemodel, hvor vi mobber den klogeste i klassen, fordi han er en nar, der ikke skal have lov at være den klogeste. Find mig ét andet land, der er ligesådan. I USA er der fandeme ikke nogen, der mobber den klogeste. Hvorfor går vi efter de stærke? Vi skal da løfte de stærke – det er dem, der får samfundet til at fungere og betaler skatten. De andre kommer til at sidde tilbage som ligegyldige mennesker, der skal hate på internettet.«