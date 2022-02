»De der tv-kameraer, de gør altså ikke ens hoved mindre rundt, hvis det er sådan, at man først er lidt rund i forvejen.«

Sådan forklarer 'X Factor'-dommeren Martin Jensen med et grin til B.T.

Derfor har han besluttet sig for at gøre noget ved rundheden, og det sker med løbeture, som skal få ham i bedre form.

Han har dog ikke noget tal på, om han mon har tabt sig en smule, efter han i sommer efter sin 'X Factor'-debut genoptog sin gamle vane med de jævnlige løbetur i naturen.

»Jeg synes bare, at sidste år, der var jeg måske blevet lidt småtyk at se på,« siger Martin Jensen og slår en latter op.

Men han er faktisk ikke så forfængelig, forsikrer han.

»Det er bare almindelig motion og almindelig hjælp til krop og sjæl. Jeg vil bare holde mig i form og være i frisk i hovedet. Det er god meditation at løbe,« forklarer den 30-årige 'X Factor'-dommer.

Så efter en travl tid som debuterende dommer i TV 2-programmet, og en nedslående tid med omfattende coronarestriktioner, er han nu begyndt at snørre løbeskoene igen.

»Jeg tror, vi alle sammen er kommet ud af corona, hvor man har siddet lidt for meget ned. Og så var der travlt, og så er der masser af dårlige undskyldninger. Det er bare rart at være kommet i gang igen,« slutter Martin Jensen.