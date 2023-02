Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dj Martin Jensen var ganske bekymret for Thomas Blachman, efter han selv var blevet erstattet som dommer i 'X Factor'.

For nu hvor Simon Kvamm sidder i den 31-årige dj's dommerstol, så mener Martin Jensen, at Thomas Blachmann »mangler én at grine med«.

Men dommerveteranen selv maner til besindighed.

»Det er sødt af Martin at tænke på mig. Martin er jo en vidunderlig mand at hænge ud med privat, han har det utrolig sjovt med min kæreste,« forklarer Thomas Blachman over for B.T.

Der var både kærlig stemning og svigende stikpiller mellem 'X Factor'-dommerne Thomas Blachman og Martin Jensen, der har udviklet et nært venskab gennem programmet. Foto: Martin Sylvest Vis mere Der var både kærlig stemning og svigende stikpiller mellem 'X Factor'-dommerne Thomas Blachman og Martin Jensen, der har udviklet et nært venskab gennem programmet. Foto: Martin Sylvest

Men selvom det er hans 36-årige digterkæreste Julia Werup, der morer sig bedst, når Martin Jensen kigger forbi husbåden, så indrømmer den 59-årige 'X Factor'-dommer gerne, at han også selv får sig et grin med dj'en.

»Får jeg ikke grinet af ham på skærmen, så griner jeg i hvert fald sammen med ham, når vi ses en gang imellem, så det skal han sgu ikke bekymre sig om!« lyder det fra Thomas Blachman.

For han og Martin Jensen holder stadig kontakten, selvom det nu er Simon Kvamm, der sidder i hans stol i 'X Factor'.

Men Thomas Blachman keder sig ikke om fredagen af den grund, forsikrer han.

»Jeg synes nu også, at Simon er morsom – men de er måske de mest forskellige mennesker, man overhovedet kunne sætte i forhold til hinanden,« mener 'X Factor'-veteranen.

Simon Kvamm, Kwamie Liv og Thomas Blachman har færdiggjort efterårets optagelser og er klar til at sende 'X Factor' live i 2023. Foto: Claus Bech Vis mere Simon Kvamm, Kwamie Liv og Thomas Blachman har færdiggjort efterårets optagelser og er klar til at sende 'X Factor' live i 2023. Foto: Claus Bech

Han har tidligere rost sin nye meddommer for det tiltrængte »højere lixtal« og den alvor, han bidrog med til programmet.

Men for Martin Jensen var 'X Factor' altså blevet for »stift« uden ham selv ved dommerbordet.

»Thomas mangler én at grine med. Det ser jo helt sørgeligt ud!« lød det til B.T. i sidste uge fra den afgåede 'X Factor'-dommer.

Han mente, at hverken Kwamie Liv eller Simon Kvamm syntes at grine nok af Thomas Blachman – eller fik ham til at grine nok i programmet.

»Han prøver at få sig selv til at grine hele tiden – det gjorde han ikke et sekund, da jeg var derinde. Så der er jo sket et eller andet i lattermusklen på ham, men den er jeg bare glad for, jeg har været med til at træne lidt op!«.