Det unge par Martin og Mette i Randers venter deres andet barn, men under den umiddelbare glæde ulmer katastrofen.

For det viser sig, at Martin har oprettet adskillige af de omstridte kviklån i sin kærestes navn - næsten 30 stykker. Det har han gjort ved at 'låne' hendes NemID, fordi han selv er i RKI.

Sammenlagt skylder hun 153.000 kroner fordelt på flere lån til kreditorer, som Martin har oprettet. For at gøre ondt værre har 31-årige Martin gjort alt for at holde det skjult for sin kæreste.

Eksempelvis tømmer han postkassen stort set hver dag, så han kan gemme rykkerbreve fra kreditorer for hende.

Luksusfælden besøger i sæsonpremieren Martin og Mette fra Randers.

Det kommer frem i sæsonpremieren på TV3-programmet 'Luksusfælden', hvor eksperterne Kenneth Hansen og Carsten Linnemann skal forsøge at hjælpe parret med at få deres økonomi på ret køl.

Bedrageriet har fundet sted i 3,5 år, og Martin har snydt sin kæreste adskillige gange.

Eksperterne kan slet ikke forstå, at han har gjort det, da det er bedrageri og identitetstyveri.

»Jeg mener ikke selv, jeg er kriminel. Jeg ville betegne mig selv som kriminel, hvis jeg havde gjort det og var stukket af fra Mette,« siger Martin.

De mange ubetalte kviklån har nu resulteret i, at Mette er kommet i RKI - registret for dårlige betalere.

For mange ville det være et personligt nederlag at komme i RKI, men det mener 25-årige Mette ikke.

»Jeg har det sådan set fint nok med det, for så kan det ikke ske igen,« siger hun i premiereprogrammet.

Eksperterne kan ikke forstå, at hun ikke har meldt Martin til politiet.

»Jeg tror, det er, fordi jeg elsker ham, selvfølgelig, men jeg tænker også på Isabella (parrets datter, red.), at hun skal have sin far i nærheden. Hvis vi går fra hinanden og er uvenner, er jeg bange for, at hun ikke ser sin far,« forklarer Mette, der til daglig studerer.

Ekspert Carsten Linnemann spørger i frustration: »Har du ingen skam i livet?«

Du kan se, hvordan det går for Martin og Mette, hvor stor deres samlede gæld er, og om det lykkes at hele deres økonomi og parforhold, i 'Luksusfælden' tirsdag aften klokken 20 på TV3.