Du kender ham måske som Henrik i 'Krøniken' eller Poul fra 'Badehotellet'. Inden længe skal du forholde dig til ham i rollen som et ledt møgsvin i Netflix-serien '1899', der får premiere næste år.

Martin Greis-Rosenthal, lyder det civile navn. Og lige for tiden ruller han over skærmen som Panda-Søren i TV 2 julekalenderen 'Kometernes jul'.

Skuespillerkarrieren flyver afsted med raketfart, men den begyndte et stykke længere ned på jorden med en rolle som tamburmajor i forestillingen 'Hyrdinden og skorstensfejeren' i H.C. Andersen Festspillene i Den Fynske Landsby i Odense.

»Min mor havde set en annonce i avisen om, at de søgte børn til festspillene. Jeg var ti år og havde krudt i røven. Hun mente, at det lige var noget for mig,« fortæller Martin Greis-Rosenthal.

Og i dag – 31 år senere – indtager han altså børnefamiliernes stuer 24 dage i december i rollen som Panda-Søren i TV 2-julekalenderen 'Kometernes jul'.

»Det bliver ikke mere mainstream. Eller mere privilegeret. Julekalender er ét af de sidste formater i forhold til tv, der kan samle familier.«

»Jeg husker, som barn af monopoldagene, at julekalender var en stor ting,« fortæller Martin Greis-Rosenthal.

'Kometernes jul' er lavet med en stor kærlighed for naturvidenskaben. Den er skrevet og skabt af Jenny Lund Madsen og instrueret af Ask Hasselbalch. Den er blandt andet lavet i samarbejde med Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet i anledning af Videnskabsåret 2022.

Den karakteristiske sweater findes kun i den ene udgave og blev hver aften sprayet med vodka, så den kunne holde sig frisk til de mange dage på settet. Foto: Christian Geisnæs / TV 2

»Jeg håber, at vi med 'Kometernes jul' kan inspirere børn til at dykke ned i videnskaben og få en interesse for naturvidenskaben. Vende en sten og et blad og lade sig imponere af virkeligheden omkring os.«

Helt kort fortalt følger vi fire børn, der deltager i et to ugers kursus for at lære om rummet. På kursets første dage forvilder de sig ned i forskningskælderen, hvor der står en maskine, der ved et uheld sender to af eleverne til den fjerne Planet 9. Herfra går resten af julekalenderen med at få børnene hjem inden jul.

»Det er privilegeret at få lov til at fortælle en historie, der rammer så mange,« siger Martin Greis-Rosenthal.

»I en tid, hvor man ofte er sig selv nærmest, tror jeg, at vi har brug for – på mange planer – at der er noget, der er større end én selv.«

Om Martin Greis-Rosenthal Martin Greis-Rosenthal Født i 1980 i Brobyværk på Fyn

Blev optaget på Statens Teaterskole som 18-årig i 2004

Privat danner har par med skuespiller Katrine Greis-Rosenthal

Sammen har de to børn og Martin Greis-Rosenthal har en datter fra et tidligere forhold Hans egen julekalender-favorit er Nissebanden i Grønland fra 1989. »Det er en af de bedste julekalendere nogensinde. Det er ikke en vild og spraglet historie. Den er helt enkelt fortalt. Men den er lavet med så meget kærlighed.«

Karakteren Panda-Søren er meget langt fra mange af de roller, Martin Greis-Rosenthal er vant til at spille.

»Ja, at få lov at spille en bamset pandabjørn er mere undtagelsen end reglen.«

Alligevel er rollen som den kiksede, nervøse fysik-kemilærer faldet nogenlunde nemt for Martin Greis-Rosenthal.

»Det første møde med kostume- og sminkeafdelingen er helt afgørende for processen og for den karakter, du kommer til at spille.«

»Sweateren spiller næsten rollen i sig selv. Jeg skulle bare sige replikkerne,« forklarer Martin Greis Rosenthal.

Han skynder sig at tilføje, at livserfaring, fire år på teaterskolen, og lærere og karakterer, han har mødt i sit liv, jo selvfølgelig er dét, der former en karakter som Panda-Søren.

Den karakteristiske sweater findes kun i den ene udgave og blev hver aften sprayet med vodka, så den kunne holde sig frisk til de mange dage på settet.

»Det er et trick for husmødre og kostumefolk. Det er 'tried and tested'.«

Selvom Martin Greis-Rosenthal med julekalenderen kommer ud til et nyt publikum – børnene – så er det ikke noget, han mærker så meget til i sin hverdag.

»Ingen kan genkende mig. Der er ikke længere noget rødt skæg eller en pandasweater til at bære mig frem i livet.«

Til gengæld får han masser af søde tilkendegivelser fra folk rundt omkring i landet, der er begyndt at strikke pandasweatere.

»Det er megasødt. Det er så rørende, at folk engagerer sig i den her sweater og det her univers, vi har skabt sammen med astro-campen, Lille Tanja og alle de andre fra 'Kometernes jul',« siger Martin Greis-Rosenthal.

»Det første møde med kostume- og sminkeafdelingen er helt afgørende for processen og for den karakter, du kommer til at spille,« forklarer Martin Greis-Rosenthal. Foto: Christian Geisnæs / TV 2

Også hans egne børn på fem, ni og 12 år er begejstrede for Panda-Søren.

»Det er en fantastisk oplevelse at få lov at dele det her univers med mine børn.«

Optagelserne til julekalenderen er afsluttet for længst, og juleaften ruller det sidste afsnit over skærmen. Og bare tre uger efter Martin Greis-Rosenthal tog pandasweateren af, skulle han videre til optagelser på den internationale Netflix-serie '1899' i Berlin.

En serie, hvor han med egne ord spiller 'et rigtig ledt møgsvin'. En omstilling, der blandt andet betød, at han skulle tabe sig 15 kilo på tre uger.

Det lykkedes med hjælp fra gode råd fra hans søster, en forstående hustru og familie, Nupo-pulver, træning og faste.

Serien har premiere næste år.

»Det er lige så fantastisk at være på en stor dansk produktion som julekalender, som det er at være på de store Netflix-produktioner. Det kan noget forskelligt, men jeg er lige glad for både det ene og det andet,« afslutter Martin Greis-Rosenthal.