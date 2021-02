Kan du huske, da Martin Buch var en fast del af TV 2s hitserie 'Badehotellet'?

Den ene halvdel af den populære satireduo 'Rytteriet' var i første sæson i 2014 en del af startcastet, til hvad der skulle vise sig at blive TV 2s største tv-hit i nyere tid.

Her spillede han den forsigtige og generte botaniker Adam Fjeldsø, der var på sommerferie med sin skrappe mor, fru Fjeldsø (spillet af Birthe Neumann, red.).

I løbet af sæsonen ender Adam Fjeldsø med at finde sammen med Neel Rønholts karakter Sibylle, der er gravid med hotellets selvoptagede skuespiller hr. Weyse, og da de sammen tjekker ud af hotellet, ser man dem kun igen kort i et enkelt afsnit af sæson to.

Foto: Mike Kollöffel/TV 2

Martin Buch har tidligere udtalt til Billed-Bladet, hvordan han blev forhindret i at være rigtig med i sæson to, da han havde travlt med filmoptagelser og en teaterturné.

I 2014 kom Bodil Jørgensen, der i 'Badehotellet' spiller hotelfrue Molly Andersen, desuden alvorligt til skade under optagelserne af en 'Far til fire'-film, hvilket udskød optagelserne til den følgende sæson af 'Badehotellet', og så endte forfatterne med at skrive Martin Fuchs rolle ud af serien.

Adspurgt, om han i dag kunne tænke sig at vende tilbage til 'Badehotellet', lyder svaret:

»Det vil jeg ikke udelukke. Men mon ikke det var sket, hvis der var interesse. Jeg var da lidt ærgerlig dengang, men jeg fik en hovedrolle i DR-serien 'Bankerot' det følgende år, og det tog min tid, så det var for svært at passe ind i to store produktioner. Men man skal jo aldrig, som man siger, sige aldrig. Det var i hvert fald en hyggelig sommer i 'Badehotelsland' dengang for længe siden.«

Martin Buch (i midten) med Rasmus Botoft og Bodil Jørgensen fra 'Rytteriet'. Botoft og Jørgensen er med i den nye ottende sæson af 'Badehotellet'. Foto: Mads Claus Rasmussen

I tredje sæson af 'Badehotellet', hvor Martin Buch altså ikke længere var en del af serien, hører man, at hans karakter er flyttet til Sverige med Sibylle på grund af den spirende nazisme i Tyskland, hvor de i første omgang var flyttet ned.

Martin Buch forestiller sig i dag, at hans karakter her i den aktuelle sæson otte måske har taget kampen op imod nazisterne.

»Jeg kunne godt forestille mig, at hans retfærdighedssans og ordentlighed måske på sigt kunne få ham til at gå ind i modstandsbevægelsen. Selvom han dengang i første sæson var lidt en skræmt type, gemte der sig et stort, modigt og rebelsk hjerte i ham.«

'Rytteriet' var allerede blevet en landeplage, da Martin Buch kom med i 'Badehotellet', så han mener ikke, at serien ændrede det store i hans liv:

Håber du, at Martin Buch vender tilbage på 'Badehotellet' som Adam Fjeldsø?

»Det er meget sjældent, et skuespilarbejde gør det. For mig i hvert fald,« fortæller han og fortsætter:

»'Rytteriet' har ændret en del, vil jeg sige. Bortset fra opmærksomheden har den der entreprenørtilgang til mit fag gennem 'Rytteriet' gjort meget mere for mig karrieremæssigt og personligt end enkeltstående skuespilopgaver.«

I dag må han også beklageligvis indrømme, at han ikke får fulgt så meget med i 'Badehotellet':

»Jeg har faktisk ikke set videre end den første sæson. Jeg har lidt dårlig samvittighed over det, men jeg er dårlig til flow-tv bortset fra fodbold og nyheder. Men nu har jeg lige fået TV 2 Play, så det kunne være, jeg skulle gøre noget ved det.«