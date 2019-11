En dyne, en hovedpude, en seng, et skab, et natbord og måske et fjernsyn.

Det er mere eller mindre normale genstande at opbevare i sit soveværelse, men i talkshowet 'Riising Late Night' på Kanal 5 fortæller skuespilleren Martin Brygmann, at han gemmer på noget lidt mere utraditionelt.

»Det er en urinkolbe,« svarer 56-årige Brygmann, da værten, Jacob Riising, spørger, hvad det er, han gemmer i sit soveværelse.

Han fortæller, at urinkolben før i tiden var gemt under hans og konens seng, men den nu er blevet flyttet ind i skabet, hvor den er gemt godt ad vejen.

Martin Brygmann gemmer på en urinkolbe i sit soveværelse. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Martin Brygmann gemmer på en urinkolbe i sit soveværelse. Foto: Sarah Christine Nørgaard

»Man kan ligge javertussen ned i og lade sit gamle vand, og så bliver det lugtfrit nede i kolben,« tilføjer den 56-årige skuespiller overfor Jacob Riising.

Riising og den anden gæst i programmet, Anders Lund Madsen, undrer sig over, hvorfor Martin Brygmann ikke bruger et toilet, når han skal tisse om natten.

Hertil svarer Brygmann, at han sover på første sal, hvor der ikke er et toilet, og han før har fået ødelagt en nattesøvn, fordi han skulle for mange gange op og ned ad trapperne.

'Late Night Riising' med Anders Lund Madsen og Martin Brygmann kan ses tirsdag aften klokken 22.00 på Kanal 5 og Dplay.