Arven er løftet, og tv-seerne har accepteret, at det i dag er Markus Grigo og Katrine Foged Thomasen, der står ved dommerbordet i 'Den store bagedyst'.

Tidligere var det som bekendt Mette Blomsterberg og Jan Friis-Mikkelsen, der skulle bedømme bagværket i den populære konkurrence, men i 2017 blev der skiftet ud i dommerstaben.

»Inden programmet var jeg da spændt på, om vi ville blive taget godt imod,« lyder det fra den 51-årige bagedommer og dessertkok Markus Grigo.

Han mener, Mette Blomsterberg var den mest markante af de to tidligere dommere, og derfor var han ikke så nervøs for sin rolle.

Dommerholdet med Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen skulle finde deres måde at være dommere i det afholdte bageprogram. Her ses de i en tidligere sæson. Foto: Foto: Bjarne Bergius Hermansen / DR Vis mere Dommerholdet med Markus Grigo og Katrine Foged Thomsen skulle finde deres måde at være dommere i det afholdte bageprogram. Her ses de i en tidligere sæson. Foto: Foto: Bjarne Bergius Hermansen / DR

»Jeg tror, der var højere forventninger til Katrine, fordi hun skulle tage over efter Mette. Selvfølgelig var jeg nervøs, men jeg tænkte, det nok skulle gå,« lyder det fra Markus Grigo.

»Mette Blomsterberg fyldte mest som dommer, og hun gjorde det mega godt, men Katrine og jeg snakkede om, at vi skulle være mere jævnbyrdige.«

I dag er han glad for, folk har taget godt imod dem. Det var han dog heller ikke så nervøs for, om folk ville.

»Med 'Den store bagedyst' tror jeg, det er konceptet, der er det stærke. Vi som dommere er selvfølgelig vigtige, men vi kan nok hurtigt erstattes med andre, uden at programmet vil lide for meget under det.«

Jeg troede, jeg vidste, hvad det ville sige at være kendt

Markus Grigo havde inden sin medvirken i bageprogrammet været på skærmen i andre forbindelser, og han var velkendt i branchen.

Derfor troede han, at det nok skulle gå fint med den øgede opmærksomhed. Han var dog ikke helt forberedt på det, der ventede.

»Jeg troede, jeg vidste, hvad det ville sige at være kendt, men jeg måtte bare erkende, at det var noget lidt andet, når man blev sendt ud i stuen til en million danskere hver uge. Altså, folk kiggede jo helt vildt, når man var ude.«

I starten overvejede han, hvad der kom i indkøbskurven, når han handlede ind.

Markus Grigo blev lige pludselig allemandseje, da han blev dommer i 'Den store bagedyst'. Foto: Foto: DR / Bjarne Bergius Hermansen Vis mere Markus Grigo blev lige pludselig allemandseje, da han blev dommer i 'Den store bagedyst'. Foto: Foto: DR / Bjarne Bergius Hermansen

»Så tænkte jeg, kan jeg godt tillade mig at tage den her øl med,« lyder det grinende fra bagedommeren.

Han har dog vænnet sig til eksponeringen, og nu ryger der både øl og færdigkøbte ting i kurven, hvis det er det, han har lyst til. Det er også blevet en del af hverdagen, at ikke alle nøjes med at kigge.

»Heldigvis kommer folk også nogle gange over og tager en snak, og det synes jeg jo er hyggeligt.«

Den 51-årige kok bor til daglig i en lejlighed i København med sin kæreste Sus. Ud over 'Den store bagedyst' har han indspillet det sidste afsnit af 'Juniorbagedysten', og senere på året skal Grigo desuden være dommer i den jule- og nytårsudgave, som efterhånden er ved at være en årlig tradition.