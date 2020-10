I disse dage er Markus Grigo igen aktuel som den smilende vært i 'Den store bagedyst', men han har også haft svære tider i sit liv.

En hård barndom og en svær skilsmisse, som har sat sine spor.

»I de her tider, hvor alt ser så fantastisk og flot ud især på sociale medier som Instagram og Facebook, så synes jeg, det er vigtigt at fortælle, at tingene ikke altid er perfekte,« lyder det fra den 52-årige dessertkok.

Dommeren har haft op- og nedture i sit liv. Han blev selvstændig, mens han var sammen med sine nu voksne børns mor. Den arbejdsomme tysker endte dog med at knokle sig hele vejen ud af sit ægteskab.

»Det er helt sikkert, fordi jeg arbejdede for meget, at vores ægteskab ikke holdt. Vi glemte at være der for hinanden, og til sidst kunne vi ikke snakke om andet end arbejdet,« siger han.

For selv om han og hans ekskone i dag har et godt forhold til hinanden, så har det ikke altid været sådan.

»Mine børn har fortalt mig, efter de er blevet voksne, at én ting var, at deres mor og jeg gik fra hinanden. Det var hårdt nok. Men det, der virkelig var svært for dem, var, at vi var uvenner efter skilsmissen. Det kunne de slet ikke rumme,« lyder det fra dessertkokken, som er far til Caroline på 19 år og Christopher på 22 år.

Markus Grigo siger, at hvis han kunne gøre én ting om, så havde han håndteret skilsmissen anderledes.

»Folk, som står i samme situation, skal først og fremmest tænke på deres børn. Det andet er egocentrisk. Man bliver nødt til at kunne arbejde sammen for børnenes skyld.«

I dag har Markus Grigo fundet kærligheden igen og danner par med Sus, som han har været sammen med i fire år.

Skilsmissen er dog ikke den eneste gang, bagedommeren har oplevet prøvelser. Hans barndom var hård. Den var præget af vold begået af Markus Grigos far. Han har til DR fortalt, at hans far slog med både knyttede næver og træpinde, men også den periode har han lært ham noget.

»Det er jo klart, at jeg har fået det med mig, at jeg aldrig nogensinde kunne slå mine børn. Aldrig. Og så skal det jo også siges, at min far ikke kun var ond, han var også god. Han lærte mig gode ting. Jeg har nok også det med fra ham, at jeg er ikke sådan en far, man diskuterer med. Man må godt mene noget andet, men hvis jeg siger 'sådan er det', så er det sådan,« forklarer han og uddyber:

»Der er jeg nok sådan lidt kokke-agtig. Der er ikke så meget diskussion. Jeg synes godt, at danske forældre kan have tendens til at diskutere meget med deres børn.«

Også den historie har han delt, fordi han mener, det er vigtigt at tage et opgør med forestillingen om det perfekte. Han ønsker dog ikke at få medlidenhed på grund af det, han har været udsat for.

»Jeg synes faktisk, det er lidt irriterende, når folk ser mig som et offer.«

I dag er han med i organisationen 'Bryd tavsheden', som kæmper imod børne- og kærestevold, fordi han gerne vil bruge sit navn og sin historie til at hjælpe andre.

Privatlivet deles både med kæresten Sus og hveranden uge hendes søn. Et privatliv, der fungerer.

Og opskriften for parrets succes er, at de giver hinanden plads. De har ikke brug for at sidde lårene af hinanden, siger han. Hvis hun vil på en weekendtur, så får hun lov til det. Og det samme gælder for ham.

»På den måde siger vi aldrig nej til hinanden,« siger Markus Grigo.

I dag arbejder han heller ikke så meget, som han gjorde, da han havde sit eget firma, hvor han lavede bryllupskager. Det er mere i perioder, at tiden er sparsom. Eksempelvis når der bliver filmet en sæson af 'Den store bagedyst'.

Markus Grigo, der er født i Tyskland og har boet i Danmark siden 1991, arbejder i dag fuldtids for firmaet Aasted, som laver løsninger for chokolade- og bageindustrien.

Desuden er han i gang med sende en række bageprodukter på markedet, som han står bag.

Og hvor bagedommerens arbejde tidligere fyldte alt for meget i hans forhold, så er det med til at forsøde livet for hans kæreste.

»Det er svært for min kæreste Sus, for hun kan simpelthen ikke lade være med at spise af chokoladen,« lyder det grinende fra dommeren, som ofte har kilovis af godter i skufferne.

'Den store bagedyst' kan ses lørdag aften klokken 20 på DR1 og på dr.dk.