Nu kan danskerne glæde sig til et nyt tiltag i det afholdte tv-program 'Vild med dans.'

Man har nemlig valgt at åbne op for nogle andre danse til en mere fast bestanddel af programmet.

I den fjerde liveudsendelse af programmet på fredag får nogle af parrene nemlig den nye kategori 'ønskedans', og det inkluderer nogle stilarter, som tidligere ikke har været fast inventar.

Det er de tre dansestilarter street, moderne og showdans, som man kan vælge imellem under kategorien ønskedans, skriver TV 2.

Man har enkelte gange set stilarterne før i programmet, men nu bliver de gjort til en fast bestanddel.

»Vi forsøger altid at forny 'Vild med dans' uden at miste essensen, som er de ti klassiske konkurrencedanse,« siger Thomas Strøbech, redaktør for 'Vild med dans'.' Det udtaler han på tv-stationens egen side.

Foruden de nye 'faste' danse, så har den 16. sæson også budt på andre nye ting.

Marianne Eihilt er eksempelvis dommer for første gang. Hun har tidligere selv været blandt de konkurrerende dansere.

Derudover så er der for første gang nogensinde et dansepar med to dansere af samme køn.

Det er nemlig Silas Holst og Jakob Fauerby, som efter tredje program fortalte, hvor rørte de var over danskernes positive reaktion på deres samarbejde. det kan man se i videoen øverst i artiklen.

De tre moderne stilarter er tidligere blevet danset i forbindelse med en temaaften, men i år kommer man til at støde på dem hele fire gange i konkurrencerne.

Hvis man vil følge med i næste omgang af 'Vild med dans', skal man se med fredag aften klokken 20 på TV 2.