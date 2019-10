Mariyah taler over sig, da hun skændes med Anne i et nyt program. For er det Boris Laursen - som muligvis har en flirt med Anne - som hun indrømmer, hun har bollet på et fly?

I dag er det nye realityformat ‘Party Starters’ kommet på Viafree. Her skal en flok realitystjerner kæmpe mod hinanden om, hvem der kan holde den vildeste fest, og allerede i allerførste afsnit går det for sig.

Her er ‘Besat af Bad Boys’-baben Mariyah Samia, YouTuberen Albert Dyrlund og ‘Paradise Hotel-vinder Anne Plejdrup nemlig inviteret til cowboyfest hjemme hos ‘Hård udenpå’-hunken Simon Iversen på Amager.

Her får Mariyah drukket sig rigtig fuld, og i et skænderi med Anne (som hun i øvrigt kalder Anna) siger hun pludseligt noget, der virker ganske ude af kontekst.

»Jeg bollede ham i flyveren på vejen, det var det, der skete,« udbryder Mariyah i programmet.

Ingen af de andre ‘party starters‘ ser ud til at forstå, hvad den sætning handlede om, men hvis man har fulgt godt med i realityverdenen, så kunne det være nærliggende at tro, at Mariyah taler om Boris Laursen.

Flysex med Mariyah og flirt med Anne?

Boris og Mariyah deltog sammen i den seneste sæson af ‘Divaer i junglen’, og her flirtede de to heftigt. Men faktisk allerede på flyveturen til Thailand, hvor programmet blev optaget, skulle flirten have startet.

De andre deltagere mistænkte nemlig Mariyah og Boris for at fordrive flyveturen med at joine den såkaldte 'mile high club'. Det afviste både Mariyah og Boris dog dengang.

Derudover har der også floreret rygter om, at Anne og Boris skulle have en ting kørende, efter de sammen deltog i Copenhagen Pride tilbage i august.

Her lagde Boris nemlig et billede op på sin Instagram, hvor han kysser Anne, ledsaget af teksten 'Hun er faktisk sød nok'.

Vis dette opslag på Instagram Hun er faktisk sød nok @anneplejdrupp Et opslag delt af BORIS GRANT LAURSEN (@borislaursen) den 22. Aug, 2019 kl. 7.00 PDT

Derfor ville det være en god bombe at smide i et skænderi med Anne, at Mariyah faktisk havde været sammen med Boris, dengang mange spekulerede i, om de to havde knaldet på flyveturen til Thailand.

Bollede en anden på flyveren

Mariyah afviser dog endnu en gang, at hun skulle have haft sex med Boris Laursen på et fly, selvom hun fik sagt »Jeg bollede ham i flyveren« i det nye Viafree-program ‘Party Starters’.

»Jeg ved overhovedet ikke, hvad fuck jeg har snakket om,« griner hun, da Realityportalen spørger ind til udbruddet.

Mariyah forklarer sig med, at hun på grund af kvalme ikke havde spist siden dagen før, og derfor var blevet virkelig, virkelig fuld til optagelserne – endda så fuld, at produktionsholdet måtte opgive at lave syncs med hende – og derfor nok ikke har givet meget mening.

Derudover blev ‘Party Starters’ optaget i juni, mens Boris og Annes angivelige flirt først startede i august, hvorfor det ikke havde været noget særligt rammende udbrud at smide efter Anne, hvis man ville genere hende dengang.

»Anne og Boris havde jo heller ikke noget på det tidspunkt, men jeg har ikke været sammen med Boris på noget fly, og jeg gider ikke have sex i et fly. Jeg har været sammen med én engang i et fly, men vi kender ham bare ikke begge to, så det undrer mig, at jeg skulle have sagt det,« forklarer Mariyah.

Hun understreger derfor også, at hun aldrig ville have haft sex med Boris på et fly, da det ikke var nogen udpræget god oplevelse dengang, hun prøvede det.

»Det er sådan fire og et halvt år siden eller sådan noget, og det var ikke nogen succes, der er rigtig dårlig plads. Så det gider jeg ikke engang at prøve. Hvis jeg skal være sammen med nogen, så kan man lige så godt gøre det ordentligt,« fortæller Mariyah.

‘Party Starters’ er tilgængeligt nu på Viafree.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk