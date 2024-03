Det var et stort chok for Mairya, da hun fredag måtte forlade programmet.

I farezonen stod den unge kvinde sammen med Kaos, der begge var på Blachmans hold.

Og i stedet for at gøre to kede af det, valgte Blachman at sende Mariya hjem.

Noget der i den grad påvirkede hende.

Det fortæller hun til B.T. efterfølgende.

»Lige nu har jeg det ikke særlig godt. Jeg er ked af, jeg skal forlade det hele, og jeg har viet hele mit liv til det.«

Der måtte en stor krammer til efter, at det stod klart for Mariya, at hun nu er ude af 'X Factor'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Der måtte en stor krammer til efter, at det stod klart for Mariya, at hun nu er ude af 'X Factor'. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

At være sanger og måske få en pladekontrakt var nemlig lige det, hun ønskede allermest.

»Det har været en drøm for mig, og jeg har gået med den siden jeg var helt lille. Men jeg skal nok finde en anden vej derind på en eller anden måde.«

Selvom Mairya var tydeligt skuffet, var hun også overrasket over, at hun stod i farezonen med sine holdkammerater, og det var den, der var ekstra svær at sluge.

»Jeg synes ikke, nogen fortjener det mere end andre. Men vi startede så stærkt ud, så jeg er i chok, det hele er lidt svært.«

Dog fortæller hun, at hun vil tage alle de nye venskaber sig med videre, og at hun har været utroligt glad for tiden i 'X Factor'.