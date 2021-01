Efter mere end en times heftige forhandlinger lykkedes det Marie Grew fra 'Løvens hule' at få sig en investor. Også selv om det kostede mere, end hun egentlig var villig til at sige ja til.

Aftalen krævede nemlig et stort kompromis, som dog har vist sig at være givet godt ud, når Marie Grew kigger på nutidens realiteter.

Set i bakspejlet er hun dog ikke overrasket over, at forhandlingerne udfoldede sig, som de gjorde. Også selv om ordvekslingen mellem hende og løven Christian Arnstedt måske virkede intens:

»Det giver meget god mening, for Christian er jo en dygtig forretningsmand. Men der er helt klart pres på, for man skal tænke hurtigt. Man får mange spørgsmål og skal give hurtige svar. 'Hvordan får jeg lige lavet et comeback på denne her?' tænkte jeg flere gange.«

Christian Arnstedt og Marie Grew. Foto: Pressefoto

»Og så var det en lang forhandling. Totalt set var jeg inde i studiet i en time og et kvarter. Men jeg var så koncentreret om det, jeg skulle, så tidsfornemmelsen er helt røget. Det føltes nærmest som 10 minutter.«

Marie Grew indgik en aftale med investoren, der købte 19 procent af virksomheden Moonboon Baby Studio for 600.000 kroner. Det var dog ikke helt, hvad Marie Grew havde forventet.

Hun gik ind med kravet om, at hun ikke ville sælge mere end 15 procent af sin virksomhed til en pris af 600.000 kroner. Ikke desto mindre skete lige det modsatte.

»Det fortryder jeg ikke. I sidste ende var jeg der for at få en sparringspartner, som kunne bidrage med energi og erfaring, og som jeg kunne trække på.«

»Men jeg var da i tvivl. Jeg havde aldrig mødt ham før, og jeg havde ikke rigtig nogen fornemmelse.«

»Hvad gik jeg ind til, og ville forventningerne blive indfriet?« var noget af det, Marie Grew hurtigt spurgte sig selv om.

Omvendt følte hun, at spørgsmålene nærmest blev besvaret, inden hendes præsentation var ovre i august.

»Efter jeg var i studiet, er der en pause inden næste præsentation. Dér kom han ud og sagde 'hvad så' og spurgte, hvordan det gik. Han sagde også, at nu skulle vi i gang, og kom med nogle rigtig gode indspark.«

»Så den tvivl havde jeg ikke særlig længe, må jeg sige. Der var rigtig meget energi og arbejdsglæde, følte jeg.«

Og siden er det gået strygende for Marie Grew – trods bump på vejen.

»Vi har haft et 2020 med en forventning på omsætningen på 4,3 millioner, og vi omsatte for 7 millioner. Så på den måde er det godt. Men vi har også haft udfordringer.«

»Vores produkter skal bestilles i meget god tid – op til fire måneder i forvejen, og her har vi oplevet noget forsinkelse på grund af corona. Vi har haft mange kunder, men har været udsolgt ad flere omgange på grund af forsinkelse. Det har været kritisk og rigtig ærgerligt, men det har kunderne heldigvis også haft forståelse for – for det er jo en ukendt situation for alle.«

Ud over investeringen fra Christian Arnstedt fik Marie Grew to andre investorer ind i virksomheden i foråret. De to ejer tilsammen 12 procent af virksomheden. Og til spørgsmålet, om Marie Grew vil tage flere investorer ind i Moonboon, svarer hun:

»Lige nu er vi et rigtig godt og stærkt team og har de kompetencer, vi skal bruge. Men man skal aldrig sige aldrig. Det må tiden vise.«